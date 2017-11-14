МВД по Коми призывает жителей региона быть бдительными при оформлении кредитов
МВД по Коми призывает жителей региона быть бдительными при оформлении кредитов.
Кредитное мошенничество активно процветает уже не первый год. Аферисты весьма изобретательны и эксплуатируют или тяжелое материальное положение людей, или человеческую страсть к быстрому обогащению. Доступность займов и низкая финансовая грамотность часто доводит ситуацию до абсурда. Желание получить что-то быстро и дешево нередко оборачивается горьким разочарованием.
Самый распространенный вид мошенничества - получение кредита через интернет. Жертвами обманщиков чаще всего становятся граждане, которым отказали выдавать деньги обычные банки. Желая что-то купить, люди ищут всевозможные варианты в интернет-магазинах. Однако в большинстве своем это "липовые" сайты, специально созданные для хищения денежных средств.
Аферисты пишут объявления в социальных сетях о том, что некая фирма или человек за небольшую плату помогут в получении кредита. Доверчивые граждане звонят по указанным телефонам, где им сообщают, чтодля зачисления денежных средств придется оплатить комиссию и страховку в размере нескольких процентов от суммы кредита. Однако после перевода потерпевшими указанной суммы аферисты перестают отвечать на звонки и исчезают вместе с денежными средствами.
Утерянный паспорт - самый короткий путь в сети кредитного мошенника. Потребительский займ или банковская карта оформляются на постороннего человека, который потом естественно не платит по долгам, и это становится большой проблемой для владельца документа.
Если вы потеряли паспорт, не стоит ждать несколько дней и думать: а вдруг найдется. Немедленно заявите о пропаже в полицию. Промедлить - значит дать шанс жуликам на разные махинации с вашим документом. Также не стоит отправлять копии или фотографии паспорта через социальные сети и почту. При взломе вашего аккаунта злоумышленники с легкостью смогут воспользоваться данными вашего документа и оформить кредит.
Стать должником можно и помогая ненадежному другу или родственнику, которые просят вас взять для них займ или оформить в кредит какой-нибудь дорогостоящий товар, поскольку у них, якобы, плохая репутация в банке. Они обещают своевременно гасить платежи, а потом благополучно про все забывают.
Чтобы не числиться должником в банке, внимательно следите за своими документами, никогда не берите деньги в долг для другого человека, и не оформляйте займ через сомнительные сайты. Да и вообще, взвесьте все за и против и подумайте: сможете ли вы своевременно погасить кредит.
Комиинформ
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