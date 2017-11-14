МВД по Коми призывает жителей региона быть бдительными при оформлении кредитов.

Кредитное мошенничество активно процветает уже не первый год. Аферисты весьма изобретательны и эксплуатируют или тяжелое материальное положение людей, или человеческую страсть к быстрому обогащению. Доступность займов и низкая финансовая грамотность часто доводит ситуацию до абсурда. Желание получить что-то быстро и дешево нередко оборачивается горьким разочарованием.

Самый распространенный вид мошенничества - получение кредита через интернет. Жертвами обманщиков чаще всего становятся граждане, которым отказали выдавать деньги обычные банки. Желая что-то купить, люди ищут всевозможные варианты в интернет-магазинах. Однако в большинстве своем это "липовые" сайты, специально созданные для хищения денежных средств.

Аферисты пишут объявления в социальных сетях о том, что некая фирма или человек за небольшую плату помогут в получении кредита. Доверчивые граждане звонят по указанным телефонам, где им сообщают, чтодля зачисления денежных средств придется оплатить комиссию и страховку в размере нескольких процентов от суммы кредита. Однако после перевода потерпевшими указанной суммы аферисты перестают отвечать на звонки и исчезают вместе с денежными средствами.

Утерянный паспорт - самый короткий путь в сети кредитного мошенника. Потребительский займ или банковская карта оформляются на постороннего человека, который потом естественно не платит по долгам, и это становится большой проблемой для владельца документа.

Если вы потеряли паспорт, не стоит ждать несколько дней и думать: а вдруг найдется. Немедленно заявите о пропаже в полицию. Промедлить - значит дать шанс жуликам на разные махинации с вашим документом. Также не стоит отправлять копии или фотографии паспорта через социальные сети и почту. При взломе вашего аккаунта злоумышленники с легкостью смогут воспользоваться данными вашего документа и оформить кредит.

Стать должником можно и помогая ненадежному другу или родственнику, которые просят вас взять для них займ или оформить в кредит какой-нибудь дорогостоящий товар, поскольку у них, якобы, плохая репутация в банке. Они обещают своевременно гасить платежи, а потом благополучно про все забывают.

Чтобы не числиться должником в банке, внимательно следите за своими документами, никогда не берите деньги в долг для другого человека, и не оформляйте займ через сомнительные сайты. Да и вообще, взвесьте все за и против и подумайте: сможете ли вы своевременно погасить кредит.