Вячеслав Гайзер и остальные фигуранты дела о создании ОПС останутся под арестом до 19 января
Мосгорсуд до 19 января оставил под арестом бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера, сообщила РИА Новости его адвокат Дарья Евменина.
Дело Гайзера направлено в генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
"Суд отклонил нашу апелляционную жалобу на продление срока ареста", — сказала она.
В.Гайзер уже завершил ознакомление с материалами дела и попросил рассмотреть его коллегией из трех судей.
Экс-чиновник содержится под стражей более двух лет. Материалы дела насчитывают 460 томов.
В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами".
Под арестом находятся бывший глава республики Вячеслав Гайзер, его бывший заместитель Алексей Чернов и ряд других чиновников и бизнесменов.
Кроме того, как сообщили "Комиинформу" в Мосгорсуде, сегодня также рассмотрели апелляционные жалобы защиты и всех остальных фигурантов громкого дела о создании в Коми преступного сообщества.
Решение по ним аналогичное. В удовлетворении жалоб судом отказано, все фигуранты останутся под стражей до 19 января.
Ярослава Пархачёва
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