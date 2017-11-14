В Сосногорском районе чествовали лучших спортсменов

14 ноября 2017 года, 15:35 | Сосногорск
Фото Сергея Ларионова

В администрации Сосногорского района состоялось чествование представителей спортивной отрасли. Заслуженные награды получили призеры "Заполярных игр", специалисты в области адаптивной физкультуры, а также отличники ВФСК "Готов к труду и обороне", сообщает пресс-служба администрации района.

Героев спорта с высокими результатами поздравил руководитель администрации МР "Сосногорск" Виктор Шомесов.

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"Сегодня нам предстоит наградить очень многих людей. Значит, все усилия, вложенные в спортивную отрасль Сосногорского района, не были напрасными. Вы занимаетесь, совершенствуетесь, выезжаете на соревнования и побеждаете. Уважаемые спортсмены! Именно по вам судят о Сосногорском районе за его пределами. И мы гордимся вами", - обратился к спортсменам Виктор Шомесов.

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Началась церемония с вручения знаков отличия ВФСК ГТО. Отметим, что с начала внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса жителям муниципалитета было присвоено 45 золотых, 23 серебряных и 16 бронзовых наград. Этот славный список пополнили еще 28 сосногорцев.

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Золотые знаки были вручены: Кириллу Зюзеву, Всеволоду Рой, Дарье Дешко, Анастасии Изъюровой, Анастасии Сенюковой, Денису Лебедеву, Иреку Сибатову, Дмитрию Зюзеву, Алексею Мошкину, Антону Попову, Александру Рой, Алене Зориной, Андрею Яворскому, Александру Денисову, Вере Путиловой, Галине Трубиной.

Серебряных наград удостоены: Анна Терехова, Никита Морозов, Анастасия Евстратова, Юлия Смольникова, Михаил Барболин, Захар Толстиков.

Бронзовые знаки заслужили: Егор Столярский, Максим Сурин, Татьяна Якшина, Павел Галкин, Яна Цынгина, Анна Панасова.

За вклад в развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта благодарности Министерства физической культуры и спорта Республики Коми были удостоены Сергей Ларионов, Василий Остапко, Михаил Хозяинов, Алексей Журавков и Дмитрий Макаров.

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Также были отмечены тренеры сосногорских спортсменов, успешно представивших муниципалитет на Спартакиаде народов Севера России "Заполярные игры". Благодарность руководителя администрации МР "Сосногорск" была вручена Валерию Патракову, Сергею Андрееву, Алексею Форову, Владимиру Васину, Олегу Бочкареву, Владимиру Пронину и Константину Субботину.

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Комиинформ

  Ключевые слова: спорт
  Рубрика: Спорт
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