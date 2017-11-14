Монди СЛПК: пожар потушен, предприятие работает в обычном режиме

На крупном комбинате "Монди СЛПК" под Сыктывкаром устраняют последствия утреннего возгорания.

Как сообщает МЧС по Коми, работы на территории предприятия продолжаются. Огонь успел повредить кровлю и оборудование. Погибших и пострадавших в инциденте нет.

На самом комбинате добавили, что возгорание на территории градирни №3 было зафиксировано в 7:25.

"Пожар потушен, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. Предприятие работает в обычном режиме", - подчеркнули на "Монди СЛПК".

Напомним, сегодня рано утром на "Монди СЛПК" загорелось одно из производственных помещений - градирня, используемая для охлаждения воды.

На территорию предприятия незамедлительно направили силы и средства пожарной охраны по повышенному номеру вызова. На месте был создан штаб ликвидации пожара.

На территории предприятия работали 54 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 32 человека и 12 единиц техники.

В 9:15 ранг пожара был снижен до уровня 1-БИС. Пожар был локализован на площади 300м2.