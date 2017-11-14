"Вместе для нашего будущего": в Ухте состоится форум-слет для социальных предпринимателей

В Ухте 18 ноября состоится межрегиональный форум-слет социальных предпринимателей "Вместе для нашего будущего".

Участниками форума станут представители органов исполвласти и местного самоуправления, Центров инноваций социальной сферы Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Астраханской, Волгоградской, Омской областей. Присутствовать будут федеральные эксперты: представители и эксперты Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". Также к участию приглашены социальные предприниматели, ремесленники, промысловики Коми, а также представители социально-ориентированных некоммерческих организаций региона. Гостями станут и представители федеральных и региональных институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

Слет станет площадкой, на которой участники смогут обменяться опытом и лучшими практиками по развитию социального предпринимательства, продвинуть свои продукты или услуги, наладить связи и партнерские отношения. Также на нем будут обсуждать механизмы и перспективы вовлечения негосударственного сектора в решение социальных задач региона и привлекать федеральные институты развития для реализации программ поддержки социального предпринимательства в республике.

На слете "Вместе для нашего будущего" состоится круглый стол "Доступ негосударственного сектора к оказанию социальных услуг: реалии и перспективы развития социального предпринимательства и СОНКО". На нем будут обсуждать влияющие на эту работу законы и их проекты, направления работы и проблемы включения социального бизнеса в отрасль соцуслуг. Для предпринимателей проведут мастер-классы "Как сделать журналистов своими партнерами", "Государственные и муниципальные закупки: особенности участия социальных предпринимателей и СОНКО", "Социально – предпринимательские практики: эффективные решения и новые тенденции в решении социальных проблем территорий".

Также в рамках слета будет организована выставка-ярмарка товаров и услуг социальных предпринимателей. Пройдет презентационный марафон товаров и услуг социальных предпринимателей. Состоится два конкурса – поставщиков продукции для торгового дома "Больше чем покупка" и "Сделано в Коми" - и очный этап республиканского конкурса "Лучший социальный проект 2017 года".

Кроме того, на слете будет подписано соглашение о сотрудничестве между Коми Ремесленной палатой и Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" (проект "Больше чем покупка").

*** Слет проводится в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в сфере развития социального предпринимательства между правительством Коми в лице главы республики Сергея Гапликова и Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" в лице председателя совета фонда Вагита Алекперова.