В Коми в 2017 расходы на обслуживание госдолга составили 4,3 млрд. рублей

В Коми в текущем году расходы на обслуживание госдолга удалось сократить на 650 млн. рублей от запланированной суммы, в результате чего они составили 4 328,2 млн. рублей. Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном исполнению госпрограммы "Управление государственными финансами и государственным долгом", сообщила министр финансов республики Галина Рубцова.

По ее словам, расходы на обслуживание госдолга в 2018 году составят 4,4 млрд. рублей, в 2019 и 2020 годах – 4,5 и 4, 4 млрд. рублей соответственно.

"В республике в рамках задачи по повышению эффективности управления госдолгом, ведется постоянная работа по сокращению расходов на его обслуживание путем снижения процентных ставок по привлеченным кредитам, - отметила Г. Рубцова.- Так, в результате снижения ключевой ставки Центробанка РФ в 2017 году снижены процентные ставки по действующим кредитным договорам. Экономия на обслуживание госдолга составила 208,2 млн. рублей. А в результате привлечения краткосрочных бюджетных кредитов из управления Федерального казначейства по Коми сроком до 50 дней удалось сэкономить еще 313,3 млн. рублей. Также расходы удалось сократить за счет направления дополнительных доходов на досрочное погашение долговых обязательств республики".

Министр рассказала, что по итогам исполнения бюджета за 2016 год размер госдолга составил 41,8 млрд. руб., или 78% к объему налоговых и неналоговых доходов, что на 23,8% больше, чем на 1 января 2016 года (33,8 млрд. рублей или 68% от налоговых и неналоговых доходов).

В 2017 году сумма госдолга составляет 45,7 млрд. рублей. При сохранении таких тенденций объем госдолга к 2020 году мог возрасти до 58,6 млрд. руб., составив 96% от налоговых и неналоговых доходов. При этом расходы на его обслуживание составили бы свыше шести миллиардов рублей

В этой связи Минфин Коми в рамках программы оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) на 2017-2019 годы, проводит политику сдерживания госдолга на уровне 78% от налоговых и неналоговых доходов. В 2018 году его планируют удержать на данном уровне и начать его снижение в последующие два года.

По прогнозам, на январь 2018 года значительную долю госдолга составят государственные ценные бумаги (51% или 23,1 млн. рублей) и кредиты (47% или 21,4 млн. рублей). На январь 2019 года в структуре госдолга ценные бумаги составят 48% или 23,2 млн. рублей, кредиты - 51% или 25 млн. рублей.

Муниципальный долг на 1 октября 2016 года составил 2,2 млрд. рублей, что на 6,3 % меньше, чем на начало 2017 года.

В результате, по состоянию на 1 октября 2017 года стратегический показатель предельного объема государственного и муниципального долга к доходам бюджета республики без учёта безвозмездных поступлений составляет 61% (план на 2017 год– 69,1%).

Министр добавила, что на сегодня государственный и муниципальный долг находится на безопасном уровне. По ее словам, в 2018 году будет продолжена работа по замещению рыночных долговых обязательств региона. Речь идет о переоформлении действующих кредитов на бюджетные кредиты с более низкой процентной ставкой - 0,1% годовых вместо 9,4%.