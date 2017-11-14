Ухтинский суд прекратил уголовное дело в отношении организатора "финансовой пирамиды"

В Ухте завершено рассмотрение уголовного дела в отношении члена организованной преступной группы.

В производстве Ухтинского городского суда Республики Коми находилось уголовное дело в отношении скрывшегося от правосудия обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что мошенник был причастен к созданию и деятельности организованной преступной группы, которая, основав на принципах "финансовой пирамиды" потребительское общество "11 REGION" и ПО "Регионы", в период с июня 2012 года по февраль 2013 года незаконно привлекла и похитила денежные средства граждан в сумме почти 25 млн рублей. Два участника организованной группы уже осуждены к реальному лишению свободы.

Оперативным путем установлено, что разыскиваемый проживал на территории Санкт-Петербурга по паспорту на чужое имя.

В сентябре 2015 года разыскиваемый на автомашине Lexus не справился с управлением на трассе в Ставропольском крае и допустил столкновение с автомашиной КамАЗ, в результате чего от полученных телесных повреждений скончался. Под данными найденного при нём паспорта беглец был похоронен знакомой в Новгородской области, поскольку не имел родственников.

В Экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Коми проведено технико-криминалистическое исследование копии фотоизображения из справки об освобождении мошенника с копией фотоизображения с водительского удостоверения, найденного на месте аварии. Установлено, что фотоизображения принадлежат одному и тому же лицу.

Также прокуратурой города и Отделом уголовного розыска Отдела МВД России по г. Ухте установлено, что разыскиваемый с использованием документов на чужое имя обратился в отдел ЗАГСа Московского района г. Санкт-Петербурга с заявлением о выдаче повторно свидетельства о рождении на своё "новое имя" в связи с утерей. Прокуратура Ухты получила экземпляр данного заявления, а также документы с образцами почерка из личного дела осужденного, ранее отбывавшего наказание в одной из колоний Республики Коми. По документам проведена почерковедческая экспертиза, из выводов которой следует, что рукописный текст на заявлении выполнен беглым мошенником.

Прокурором города Ухты на основании собранных доказательств в августе 2017 года в суд было направлено ходатайство о возобновлении производства по уголовному делу, однако суду представленных материалов оказалось недостаточно, в связи с чем было принято решение собрать дополнительные сведения в отношении беглеца в г. Санкт-Петербурге.

Так, помощник прокурора города Ухты, находясь на учебе в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в свободное от учебы время по данным, собранным ОМВД по Ухте, опросил жильцов дома, где должен был под чужим именем проживать предполагаемый преступник. Никто из опрошенных мошенника не опознал. При этом соседи сообщили, что подлинный владелец документов, используемых преступником, вел аморальный образ жизни, а в начале 2000-х годов продал квартиру и уехал. Нынешний владелец квартиры, где должен был проживать мошенник, по предъявленной фотографии также преступника не опознал.

Кроме того в Санкт-Петербурге был опрошен дизайнер, занимавшийся изготовлением рекламных буклетов для разыскиваемого, который обратился к нему уже "под новым именем". Со слов дизайнера заказчик говорил ему, что находился в розыске в Республике Коми и жил под чужим именем.

На основании дополнительно представленных материалов Ухтинский городской суд принял законное и обоснованное решение о прекращении производства по делу ввиду смерти обвиняемого.

Принятию такого решения способствовало активное межведомственное взаимодействие прокуратуры Ухты и Отдела МВД по Ухте, инициативная работа помощника прокурора города и государственного обвинителя.