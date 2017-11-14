Перспективы Арктики обсудят на форуме в Санкт-Петербурге

VII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" состоится в Санкт-Петербурге 4-6 декабря. Официальную делегацию региона возглавит глава Республики Коми Сергей Гапликов.

На площадке Форума планируется заключение Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и МОО "Ассоциация полярников" в лице главы Коми Сергея Гапликова и президента МОО "АСПОЛ" Артура Чилингарова. Соглашение направлено на содействие в реализации основных направлений государственной политики Российской Федерации в Арктике, в том числе совершенствование законодательной базы РФ в вопросах развития Арктической зоны, социальной защищенности населения, защиты окружающей среды, привлечение инвестиций в проекты по приоритетным направлениям в Арктике, развитие полярных наук и системы подготовки кадров на современном уровне,

В рамках форума планируется выступление членов правительства Коми. С темой "Опорные зоны: региональные модели и роль государства" выступит заместитель председателя Правительства Республики Коми-министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов.

О научных изысканиях в арктическом регионе расскажет заместитель председателя Правительства Республики Коми-министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

С докладом о туристической привлекательности Арктики выступит министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

Министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева доложит об устойчивом развитии коренных и малочисленных народов Севера.

Наряду с базовыми вопросами улучшения транспортной инфраструктуры и реализации энергетических проектов на площадках мероприятия планируется обсуждение актуальной проблематики развития опорных зон и моногородов, промышленной кооперации и современных систем связи, сохранения хрупкой экологии Арктики и экологического туризма. Также будет обсуждены механизмы повышения качества жизни в высоких широтах, развития арктической науки и образования, внедрения новейших технологий и международного сотрудничества. Обсуждения пройдут в различных форматах: пленарные заседания, рабочие сессии, круглые столы и специальные мероприятия.

*** Форум "Арктика: настоящее и будущее" - ключевое общественное мероприятие, посвященное развитию Арктики и обсуждению актуальной арктической повестки. Ежегодно на площадке Форума подводятся итоги и выявляются комплексные тренды развития Арктической зоны, осуществляется открытый диалог власти, бизнеса и общественности. Тематические направления форума отражают национальные интересы Российской Федерации в Арктической зоне, определенные в "Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", утвержденных Президентом Российской Федерации, а также в "Стратегии развитии АЗРФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года".

Формат форума позволяет организовать горизонтальное взаимодействие заинтересованных сторон в обсуждении арктической повестки, способствует развитию международного делового и научного сотрудничества в Арктике и позволяет рассматривать важнейшие вопросы с участием всех ключевых игроков. Ожидается, что в 2017 года участие в работе форума примет более 1200 делегатов. Среди них – члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ и законодательных собраний регионов, представители федеральных министерств и ведомств, региональных и муниципальных органов власти, ведущих российских и зарубежных коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций, средств массовой информации.

Предложения и инициативы участников форума войдут в итоговую общественную резолюцию, способствующую развитию общественного диалога в Арктике. Резолюция будет направлена в Государственную Думу ФС РФ, Государственную комиссию по вопросам развития Арктики для совершенствования государственного управления, регулирования и администрирования в Арктическом регионе.