Сергей Гапликов приостановил действие широко обсуждаемого приказа по вопросам изучения родного и государственных языков Коми

Глава Республики Коми Сергей Гапликов приостановил действие широко обсуждаемого приказа по вопросам изучения родного и государственных языков Республики Коми.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, реализация приказа Минобрнауки по вопросам изучения родного и государственных языков в муниципальных образованиях требует дополнительного обсуждения. Проведя ряд консультаций, изучив предложения от экспертов и представителей общественных организаций по вопросам практического его применения, Сергей Гапликов поручил министерству образования, науки и молодёжной политики Республики Коми приостановить действие приказа от 26 октября 2017 года №366-п и доработать его в новой редакции.

Ведомству поручено совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и экспертами разработать дорожную карту (план мероприятий), направленную на сохранение и развитие государственных языков Республики Коми и языков народов, населяющих республику.

"К вопросам изучения родных и государственных языков Коми необходимо подходить мудро и взвешенно. Сегодня ответственные члены Правительства республики ведут консультации с педагогическим сообществом, прокуратурой, общественными организациями, экспертами, Министерством образования и науки России. Поступил ряд предложений, для их проработки необходимо время и обратная связь от общественности. Поэтому действие приказа необходимо приостановить",- отметил глава республики.

"Уверен, что в этом вопросе будет достигнут позитивный результат с максимальным учетом мнения заинтересованных сторон и соблюдения норм законодательства",- заключил Сергей Гапликов.