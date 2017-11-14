К 2020 году Коми перейдет на среднероссийский модельный бюджет, разработанный Минфином РФ. Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном исполнению госпрограммы "Управление государственными финансами и государственным долгом", сообщила министр финансов республики Галина Рубцова.

По ее словам, в связи возросшим в регионах уровнем госдолга Минфин РФ разработал для регионов модельный бюджет среднероссийского уровня, на который субъекты должны будут перейти к 2020 году.

"Переход на модельный бюджет предполагает соблюдение достаточно жестких условий, - отметила Г. Рубцова. – Если мы посмотрим по бюджету 2016 году, то его расходная часть превышает показатель модельного бюджета на девять миллиардов рублей".

Председатель по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Коми Нина Нестерова поинтересовалась у министра, с какой целью вводится модельный бюджет и какие преимущества получит республика в результате перехода.

Г. Рубцова пояснила, что Минфин РФ разработал модельный бюджет в качестве борьбы с долговой нагрузкой регионов.

"Основная проблема – это большая закредитованность регионов, - пояснила она. – Мы вовремя остановились и не пошли по пути увеличения госдолга до 100% к уровню поступления налоговых и неналоговых доходов (сейчас он составляет 78%), а некоторые регионы достигли 100% и пошли еще дальше. Безусловно, переход на модельный бюджет порождает массу спорных моментов. Регионам предлагается оптимизировать свои расходы. Но у нас, к примеру, в отрасли образования оптимизировать расходы на содержание малокомплектных школ практически невозможно. Это особенность нашего региона и мы будем отстаивать эту позицию".