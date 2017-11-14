Ижемский район получит 30 миллионов рублей на наплавной мост

В 2018 году Ижемскому району выделят субсидию в 30 миллионов рублей на устройство наплавного моста через реку Ижму. Соответствующее постановление было подписано первым зампредом правительства Коми Ларисой Максимовой 14 ноября. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Как пояснила "Комиинформу" руководитель администрации Ижемского района Любовь Терентьева, мост длиной 300 метров соединит село Ижма с расположенными за рекой Мохчей и Сизябском. Так около 4000 человек, проживающих в них, получат возможность быстро и комфортно добираться до райцентра.

Наплавной мост будет предназначен и для автомобильного транспорта, и для пешеходов. В планах районной администрации установить его уже следующим летом.