Ижемский район получит 30 миллионов рублей на наплавной мост

14 ноября 2017 года, 13:50 | Ижемский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В 2018 году Ижемскому району выделят субсидию в 30 миллионов рублей на устройство наплавного моста через реку Ижму. Соответствующее постановление было подписано первым зампредом правительства Коми Ларисой Максимовой 14 ноября. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Как пояснила "Комиинформу" руководитель администрации Ижемского района Любовь Терентьева, мост длиной 300 метров соединит село Ижма с расположенными за рекой Мохчей и Сизябском. Так около 4000 человек, проживающих в них, получат возможность быстро и комфортно добираться до райцентра.

Наплавной мост будет предназначен и для автомобильного транспорта, и для пешеходов. В планах районной администрации установить его уже следующим летом.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: субсидия, наплавной, мост
  Рубрика: Общество
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