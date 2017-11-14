Трудинспекция Коми оштрафовала ООО ТК "ВКФ Урал" за обрушение склада-магазина в Сыктывкаре

14 ноября 2017 года, 15:20 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

По итогам расследования группового несчастного случая в Сыктывкаре наказана торговая компания.

Трудинспекция Коми оштрафовала ООО ТК "ВКФ Урал" за обрушение склада-магазина по улице Гаражная.

Напомним, 28 августа в ходе проведения ремонтных работ обрушилась кровля складского помещения магазина по улице Гаражной в Сыктывкаре. В результате работник магазина 1987 года рождения погиб, из-под завалов магазина извлекли раненого работника склада, мужчину 45 лет. С тяжелыми травмами в состоянии шока он был доставлен в реанимацию КРБ.

Как сообщили "Комиинформу" в Сыктывкарской прокуратуре, ООО привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.

По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ следственный отдел СУ СКР по Коми возбудил уголовное дело по ч.2 статьи 216.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: штраф, трудинспекция, прокуратура, обрушение, магазин, кровля
  Рубрика: Право
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