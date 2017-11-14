Помочь ухтинке Кире Наумовой до конца недели можно через фонд "Бумажный журавлик"
Помочь ухтинке Кире Наумовой можно через фонд помощи больным детям "Бумажный журавлик". До конца этой недели за ней закреплен короткий номер благотворительных смс-сообщений 4575.
По данным на 13 ноября, в помощь девочке с редкой лор-патологией удалось собрать 3 миллиона 995 тысяч 398 рублей.
У Киры Наумовой нет ушек и слуховых походов. Слышать ей помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.
Стоимость двух операций - 170 000$ или 10 200 000 рублей. Для семьи это неподъемная сумма и поэтому родители обратились за помощью.
Как пожертвовать средства через фонд "Бумажный журавлик":
Сделать это можно, отправив СМС на короткий номер 4575.
Шаг 1. Зайти в раздел SMS-сообщения на вашем мобильном телефоне.
Шаг 2. Для осуществления пожертвования необходимо отправить СМС вида: ЖУРАВЛИК ‹пробел› 100 на номер 4575 или просто сумму желаемого пожертвования (кроме Билайна).
Например, "ЖУРАВЛИК 100". В сообщении не нужно писать никаких дополнительных слов.
Также сумма будет списана если Вы отправите смс "50" или "100", кроме Билайна. В ответ вы получите СМС с просьбой подтвердить платеж.
Отправив в ответ цифру, вы подтверждаете списание средств со счёта мобильного телефона. Если вы отправите просто слово ЖУРАВЛИК, с вашего счета будет списана фиксированная сумма в размере 50 рублей. Слово можно писать как большими так и маленькими буквами.
Шаг 3. После отправки подтверждения вы получите СМС-уведомление об успешном пожертвовании. С вашего счета будет списана стоимость пожертвования. Комиссия — 0%
Как помочь Кире Наумовой другими способами:
Номер КАРТЫ СБЕРБАНК: 4276 2800 1644 6525
Получатель ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Н.
Номер телефона, к которому подключена услуга "Мобильный Банк": +79121132609
СЧЁТ в СБЕРБАНКе 40817810328780550151
Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк
БИК Банка: 048702640
Корр.счет: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893
Для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMMPC1
Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры).
PayPal r9xah@yandex.ru
Яндекс Кошелек: 410014077675654
Пополнить баланс номера мобильного оператора
МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969.
Ярослава Пархачёва
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