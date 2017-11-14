Помочь ухтинке Кире Наумовой до конца недели можно через фонд "Бумажный журавлик"

14 ноября 2017 года, 14:35 | Сыктывкар
Фото: vk.com

Помочь ухтинке Кире Наумовой можно через фонд помощи больным детям "Бумажный журавлик". До конца этой недели за ней закреплен короткий номер благотворительных смс-сообщений 4575.

По данным на 13 ноября, в помощь девочке с редкой лор-патологией удалось собрать 3 миллиона 995 тысяч 398 рублей.

У Киры Наумовой нет ушек и слуховых походов. Слышать ей помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.

Стоимость двух операций - 170 000$ или 10 200 000 рублей. Для семьи это неподъемная сумма и поэтому родители обратились за помощью.

Как пожертвовать средства через фонд "Бумажный журавлик":

Сделать это можно, отправив СМС на короткий номер 4575.

Шаг 1. Зайти в раздел SMS-сообщения на вашем мобильном телефоне.

Шаг 2. Для осуществления пожертвования необходимо отправить СМС вида: ЖУРАВЛИК ‹пробел› 100 на номер 4575 или просто сумму желаемого пожертвования (кроме Билайна).

Например, "ЖУРАВЛИК 100". В сообщении не нужно писать никаких дополнительных слов.

Также сумма будет списана если Вы отправите смс "50" или "100", кроме Билайна. В ответ вы получите СМС с просьбой подтвердить платеж.

Отправив в ответ цифру, вы подтверждаете списание средств со счёта мобильного телефона. Если вы отправите просто слово ЖУРАВЛИК, с вашего счета будет списана фиксированная сумма в размере 50 рублей. Слово можно писать как большими так и маленькими буквами.

Шаг 3. После отправки подтверждения вы получите СМС-уведомление об успешном пожертвовании. С вашего счета будет списана стоимость пожертвования. Комиссия — 0%

Как помочь Кире Наумовой другими способами:

Номер КАРТЫ СБЕРБАНК: 4276 2800 1644 6525
Получатель ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Н.

Номер телефона, к которому подключена услуга "Мобильный Банк": +79121132609
СЧЁТ в СБЕРБАНКе 40817810328780550151
Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк
БИК Банка: 048702640
Корр.счет: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893

Для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMMPC1

Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры).
PayPal r9xah@yandex.ru
Яндекс Кошелек: 410014077675654

Пополнить баланс номера мобильного оператора

МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969.

Группа помощи Кире "В Контакте".

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: медицина, дети, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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