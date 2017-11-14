В Сыктывкаре пройдет конференция по профилактике терроризма

Задачи противодействия идеологии терроризма рассмотрят 21 ноября в Сыктывкаре в рамках ежегодной Республиканской конференции "Предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Республике Коми".

Особый акцент на предстоящей конференции сделают на реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2013-2018 год, возникающих проблемных вопросах при его реализации.

В конференции примут участие представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, организаций, средств массовой информации, реализующие антитеррористическую политику в регионе.

"Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны предупредить лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Для радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его воспроизводства, основу которой составляет идеология терроризма, её носители, а также каналы распространения. Решение данной задачи, в том числе в рамках конференции, – кропотливая и очень важная работа всех субъектов противодействия терроризму, институтов гражданского общества и неравнодушных граждан", – прокомментировал председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми Александр Бурцев.

Конференция пройдет 21 ноября по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74 (ГАУ РК "Дом дружбы народов Республики Коми"), начало – в 9:30.