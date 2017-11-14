Недоделки в домах для переселенцев в Визябоже устранят до 20 ноября. Такое решение приняла комиссия, которая провела рейд по контролю за качеством жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Напомним, такие комиссии в муниципалитетах работают в рамках поручения главы Коми Сергея Гапликова.

Как сообщает пресс-служба администрации, члены комиссии провели осмотр четырехквартирных домов в поселке Визябож по улице Поселковая, д.2 и д.4., которые были сданы 12 октября текущего года.

Дома построены на винтовых сваях, в деревянном исполнении, обшиты металлическим сайдингом с утеплением. Оценены все характеристики внешней и внутренней отделки. Особое внимание члены комиссии обращали на исправность отопительного оборудования, в данном случае – это электрические конвекторы, сантехнического оборудования, наличие вентиляции.

Также, осматривая внутреннюю отделку домов, в нескольких квартирах отмечены незначительные замечания: наклеены обои разных оттенков, линолеум уложен не на всю площадь пола, стыки не зафиксированы, встречается повреждение плитки, но имеются гарантийные обязательства по устранению всех зафиксированных замечаний. В целом внутренняя отделка соответствует общим требованиям.

Кроме того, в ходе осмотра, у комиссии возникли серьезные замечания по отсутствию благоустройства: отсутствие тротуаров и выравнивания придомовой территории, устройство дренажа для отвода воды с придомовой территории.

Комиссией было вынесено решение - зафиксированные замечания устранить в срок до 20 ноября 2017 года.