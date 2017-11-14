Лучшей мотивацией для отказа от курения большинства жителей Коми станет повышение стоимости пачки сигарет до 300 рублей

14 ноября 2017 года, 13:00 |
Фото pixabay.com

Многие жители региона на приеме у врача говорят, что бросят курить, если стоимость пачки сигарет превысит 300 рублей. Об этом на прямой линии в общественной приемной главы Коми 13 ноября рассказал завотделением профилактики Сыктывкарской городской поликлиники №3 Олег Туркин.

Он подтвердил, что мотивации у людей недостаточно, но подобные меры могут оказаться действенными для большой доли зависимых. А вот размещаемая на пачке социальная реклама с предупреждением о вреде курения здоровью на людей не действует. Они просто не обращают на нее внимания. В западных странах пошли другим путем – вскоре сигареты будут продаваться в одинаковых однотонных пачках без привязки к конкретным брендам.

"Постепенно Россия будет идти по этому пути. Мы немного отстаем, так как рамочное соглашение со Всемирной организацией здравоохранения в мире было подписано в 2005 году, а у нас закон о табаке был принят лишь в 2013-м. Слишком сильно, видимо, табачное лобби", - сказал О.Туркин.

Он подчеркнул, что помимо роста цен на сигареты в акциз на них Минздрав Россиит планирует включить так называемый "экологический сбор" - за вред, который курильщики наносят окружающим. Это еще сильнее повлияет на стоимость пачки.

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Медик подчеркнул, что избавиться от курения необходимо всем беременным молодым родителям. Дело в том, что ребенок, получающий в утробе матери никотин, рождается беспокойным – его организм не может вырабатывать это вещество самостоятельно. А курящие родители вынуждают детей пассивно "выкуривать" одну-три сигареты в день. Кроме того, дети, родители которых зависимы от табака, проще пристращаются к сигаретам. После первых затяжек они не чувствуют дурноты и легко втягиваются в этот процесс.

Также О.Туркин отметил относительно новое явление – курить начинают взрослые женщины старше 45 лет. Зачастую это вдовы, мужья которых курили. И, так как они были пассивными курильщиками большой отрезок жизни, после смерти близкого они также вступают в ряды курильщиков.

"Мы отмечаем, что современная молодежь начинает курить в 10-12 лет. Причем мальчики больше нацелены на здоровый образ жизни, а вовлекаются в табакозависимость именно девочки-подростки. У них, ко всему прочему, еще и ниже порог формирования зависимости", - добавил медик.

Он подчеркнул, что люди, начавшие курить, не остаются один на один со своей проблемой. По всей республике работают "Школы здоровья" и кабинеты по отказу от курения при поликлиниках. Более того, применяются надежные лекарства, помогающие избавиться от физической зависимости от табакокурения.

"Курение больше не приговор", - заключил О.Туркин.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: лечение, курение, зависимость, беременность
  Рубрика: Общество
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