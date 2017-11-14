В ряде сыктывкарских домов введено ограничение теплоснабжения

В Сыктывкаре введено ограничение теплоснабжения по ряду адресов, сообщает мэрия со ссылкой на Сыктывкарские тепловые сети.

В связи с плановыми работами в районе дома № 93 по ул. Тентюковской до 15:00 14 ноября будет ограничено теплоснабжение по следующим адресам:

– ул. Ветеранов, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12;

– Октябрьский проспект, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200;

– Петрозаводская, 50, 52, 54, 56, 58;

– Покровский бульвар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;

– Тентюковская, 103, 113, 115, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,130,131,132,134,136, 138, 353;

Работы производятся для врезки перенесенной тепловой сети в целях подключения к централизованной системе нового жилого комплекса.