Интинец замерз по пути из леса домой

14 ноября 2017 года, 12:14 | Инта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В лесу под Интой погиб мужчина. После долгого воздержания он употребил спиртное, потерялся в лесу и успел позвонить супруге перед тем, как замерзнуть.

Три приятеля из Интинского района в конце октября устроили посиделки в избушке, в которой жил метеоролог. Во время распития спиртного 54-летний мужчина решил, что ему нужно вернуться домой. Друзья отговаривали его, объяснив, что на улице ночь и поездов нет. Интинец вышел покурить в легкой одежде, но не вернулся.

Товарищи пытались его найти, однако в темноте это сделать не смогли. Только в 5 утра мужчины пошли по следам и нашли тело, на голове товарища виднелась рана, рядом лежал окровавленный камень. По всей вероятности, он упал и ударился головой.

Погибший не употреблял алкоголь полтора года до трагического случая и не дожил до своего дня рождения — 11 ноября.

Как сообщили "Комиинформу" в Интинском следственном отделе, погибшего обнаружили в 400 метрах от лесной избушки. Предварительной причиной смерти стало переохлаждение. По факту проведена проверка, в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления.

Следователи также выяснили, что мужчина звонил супруге, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он сообщил ей, что потерялся. Очевидно, после звонка он потерял сознание, упал и замерз, добавили следователи.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: погибший, переохлаждение, мужчина, лес, Лазурный, избушка
  Рубрика: Происшествия
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