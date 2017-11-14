В Коми для лечения табачной зависимости применяется лекарство, действующее в 99% случаев

14 ноября 2017 года, 11:05 | Сыктывкар
Фото pixabay.com

Если раньше табакокурение считали вредной привычкой, то теперь оно признано хроническим заболеванием, которое необходимо лечить. Об этом на прямой линии в общественной приемной главы Коми 13 ноября рассказал завотделением профилактики Сыктывкарской городской поликлиники №3 Олег Туркин.

Он отметил, что в последние годы в медучреждениях каждого города и района Коми появились специалисты, которые могут помочь зависимым от сигарет людям излечиться. При поликлиниках работают кабинеты по отказу от курения. А в Сыктывкаре любой может прийти еще и в Центр здоровья при физдиспансере, где ему также окажут помощь.

"По примерным оценкам, в России курит около 40-50% населения. Но, к сожалению, мотивации у общества пока недостаточно. Хотя бросить курить достаточно легко. Людям, обратившимся к нам, мы оказываем не только психологическую поддержку. Мы выписываем препарат, разработанный в Германии, который снимает физическую зависимость и помогает в 99% случаев безболезненно бросить курить", - сказал врач.

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По его словам, бросать курить никогда не поздно. Среди пациентов, которые приходят в "Школу здоровья" в горполиклинике №3, есть и 18-летние курильщики и люди за 70 лет, стаж курения у которых превышает 50 лет. И все они успешно справляются со своей проблемой.

"Есть люди, которые могут легко бросить курить самостоятельно. Но таких всего около 10%. Для остальных – чем раньше к нам обратится человек, тем лучше. И в любом возрасте пациент станет чувствовать себя гораздо лучше", - заверил О.Туркин.

Он подтвердил, что заменить сигарету ничем нельзя – ни едой, ни жвачками ни, тем более, электронными аналогами, которые могут оказать на организм еще более губительное воздействие. Осторожней нужно быть и с книгами, после прочтения которых человек должен бросить курить – в них скрыты механизмы нейролингвистического программирования. Человек может остаться зависимым, но те установки, что "вшиты" в текст останутся в подсознании и будут влиять на жизнь.

Тем, кто решил бросить курить, важно запомнить, что действительно работает только внутренняя мотивация. Никакие внешние факторы, уговоры и угрозы от родных и близких не сработают. Как только человек сам по-настоящему решится, перестанет бояться, попытка бросить курить будет обречена на успех. При этом рецидивы и срывы могут быть, но и это нестрашно.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: лечение, лекарство, курение, зависимость
  Рубрика: Общество
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