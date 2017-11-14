Жители Коми могут оплачивать налоги, оформлять льготы и возвращать 13% от платных услуг, не выходя из дома

Сервис Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц позволяет перевести все общение с налоговым органом в интерактивный формат. Данный ресурс позволяет дистанционно заполнять и направлять декларации на получение вычетов, отслеживать ход проверок по декларациям, оформлять льготы, получать справки и налоговые уведомления.

В этом году, сообщает региональное УФНС, с помощью Личного кабинета жителями Коми было совершено уже порядка 37 тысяч операций по оплате налогов, что составило более 70% от уровня прошлого года. Всего на начало месяца в Личном кабинете налогоплательщика было зарегистрировано почти 150 тысяч жителей республики.

Как отметили в УФНС по Коми, жителей региона, которые желают подключиться к сервису, могут сделать это несколькими способами. Получить доступ к Личному кабинету можно при личном визите в любую налоговую инспекцию или МФЦ.

Подключиться к личному кабинету можно и с помощью реквизитов доступа от портала госуслуг. Для этого на сайте nalog.ru предусмотрено отдельное поле для входа. Главное условие – гражданин, зарегистрированный на едином портале госуслуг, должен был ранее лично подтвердить учетную запись в МФЦ, пенсионном фонде или на почте.

В случае утери пароля от личного кабинета восстановить его можно будет, без личного визита в инспекцию. Для этого в соответствующей графе сервиса нужно указать адрес электронной почты, на который будет направлен пароль для восстановления доступа.