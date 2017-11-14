С помощью нефтяников в Ухте отремонтировали кровлю Дома молодежи

14 ноября 2017 года, 10:26 | Ухта
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

С помощью нефтяников в Ухте отремонтировали кровлю Дома молодежи.

В прошлом – кинотеатр "Дружба", сегодня – Ухтинский Дом молодежи. Свое творчество здесь развивают рок-музыканты, рэперы, танцовщики, театралы, вокалисты и представители других объединений. В этом году по соглашению между Правительством Республики Коми и Компанией "ЛУКОЙЛ" в Доме молодежи капитально отремонтировали кровлю.

В здании, построенном в 1958 году, сегодня по различным направлениям постоянно занимаются более 400 человек из 29 клубных формирований. В их числе – педагоги и воспитанники студии современного танца "Мелисса".

"Сейчас созданы все условия для репетиций, и мы очень благодарны за это нефтяникам ЛУКОЙЛа, – говорит руководитель коллектива Екатерина Плюснина. – Прежняя кровля, не ремонтировавшаяся с открытия здания, причиняла массу проблем: приходилось постоянно чистить ее от снега, подтеки на стенах заметно испортили интерьер внутренних помещений. Ремонтные работы провели очень оперативно, без помех занятиям".

Облегчить крышу удалось благодаря замене старого тяжелого шифера на современный и прочный профнастил. Обновлены вентиляционные окна, а также стропила, которые дополнительно обработали противопожарной пропиткой.

"Конечно, кровля Дома молодежи давно требовала ремонта, – рассказала руководитель учреждения Ольга Быкова. – Благодаря нефтяникам мы встречаем зиму под обновленной крышей. Она уже прошла проверку первым снегом – ремонт выполнен качественно".

Комиинформ

  Рубрика: Общество
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