Муниципальные и региональные власти Коми объединят усилия с полицией и общественниками, чтобы уберечь детей от влияния криминальных субкультур

В республике примут дополнительные меры по противодействию незаконным проявлениям в отношении детей, в том числе связанным с популяризацией среди них криминальной субкультуры. Соответствующее распоряжение глава региона Сергей Гапликов подписал в ноябре 2017 года.

Согласно документу, министерство образования, науки и молодежной политики Коми должно взаимодействовать с волонтерскими, военно-патриотическими и другими общественными объединениями, и вовлекать детей, находящихся в конфликте с законом, в досуговую деятельность. В целом к профилактике активнее будут привлекать волонтеров.

В школах продолжат проводить информационно-просветительские мероприятия по профилактике повторной преступности. С руководителями и социальными педагогами школ пройдут совещания, в которых примут участие представители управления МВД по Коми, управления Роспотребнадзора по Коми, Минздрава региона. Они будут обмениваться опытом противодействия криминальным проявлениям в отношении детей, в том числе причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, профилактики популяризации среди них криминальных субкультур. В школах продолжат проводить родительские собрания с участием сотрудников полиции.

Если у кого-либо появится информации о возможном распространении среди детей в школах криминальной субкультуры, об этом нужно будет незамедлительно информировать полицию.

МВД региона и следственное управление СК по Коми по каждому расследованному уголовному делу о преступлениях в отношении детей будут выявлять причины и условия, способствующие совершению преступления, принимать меры, направленные на их устранение. Полиция включится в профилактику, будет пресекать действия взрослых, вовлекающих детей в объединения деструктивной направленности, в том числе в группы в соцсетях, подталкивающие к совершению самоубийств.

Все субъекты системы профилактики будут работать над устранением причин и условий, связанных с жестоким обращением с детьми. В школах и СМИ будут пропагандировать здоровый образ жизни, разъяснять, какой вред, причиняют наркотики, и какую ответственность несут за их хранение и сбыт.

Управление массовых коммуникаций, информатизации и связи администрации главы Коми включит в план обучающие семинары для руководителей и сотрудников СМИ на 2018 год на тему "О роли СМИ в профилактике возникновения интереса у несовершеннолетних к негативным проявлениям в обществе, в том числе к суицидальному и экстремальному поведению".

Государственному Совету республики и Общественной палате Коми предложат организовать расширенные общественные движения. Для органов местного самоуправления проведут совещания по поднимаемым вопросам. Главам местных администраций рекомендуют провести межведомственные совещания с представителями общественных объединений, действующих в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений детей, и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием. Вместе они должны выработать меры противодействия росту подростковой преступности. Также власти городов и районов совместно с общественниками должны помогать полиции находить магазины, в которых несовершеннолетним продают алкоголь. Детям, стоящим на учете, они должны обеспечить условия для занятий спортом, посещения секций, технических кружков и клубов.