В исправительной колонии №1 под Сыктывкаром начали использовать метод песочной терапии

В исправительной колонии №1 под Сыктывкаром в работе с сотрудниками и осужденными начали использовать метод песочной терапии.

Для работы непосредственно в колонии изготовили три световых стола, подготовили специальный мелкодисперсный песок, собрали коллекцию миниатюрных фигурок: людей, животных, растений, транспорта, сказочных героев.

Как сообщает пресс-служба УФСИН Коми, психокоррекционные занятия с использованием метода песочной терапии проходят как в группах, так и индивидуально.

"В основе песочной терапии лежит то, что человек строит собственный мир в миниатюре из песка и небольших фигурок, – рассказал начальник психологической лаборатории ИК-1 Константин Кошельков. - В процессе игры можно смешивать песок с водой, формировать холмы, горы, создавать ландшафты. При этом на песке выражается то, что спонтанно возникает в сознании. Для многих из нас бывает сложно увидеть и осознать причины того, что с нами происходит. Мы часто не можем найти правильное решение возникшей проблемы. Песочная терапия образно дает возможность человеку увидеть то, что происходит в его внутреннем мире. Образы становятся языком, позволяющим сообщить психологу некий бессознательный материал об осужденном или сотруднике".

По словам К.Кошелькова, погружая руки в чистый и сыпучий песок, ощущая в своих ладонях его пластику и движение, человек испытывает удовольствие, как будто он возвращается в свое детство. Это чувство погружает его в особое творческое состояние, раскрывающее глубины внутреннего мира.

Во время занятия психолог анализирует абсолютно все: фигуры, постройки, формы, материалы и цвета.

"Таким образом песочная терапия становится уникальным способом общения с миром и самим собой. Она помогает снять внутреннее напряжение, стабилизировать психоэмоциональное состояние, обучить навыкам саморегуляции. За время использования методики мы увидели, что и сотрудники, и осужденные с удовольствием рисуют песком. Многие теперь приходят на занятия регулярно", – отмечает К.Кошельков.

Ранее использовать песочную терапию в работе с сотрудниками и осужденными стали психологи ИК-25.