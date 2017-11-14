Сыктывкарский почтамт отмечает 50–летний юбилей

14 ноября 2017 года отмечает полувековой юбилей самое крупное подразделение Коми филиала Почты России – Сыктывкарский почтамт.

Именно 50 лет назад, 14 ноября 1967 года приказом № 69 Управления связи Коми АССР Городской узел связи был реорганизован и переименован в Сыктывкарский почтамт.

Сыктывкарский почтамт – это важнейшая часть инфраструктуры столицы Республики Коми, объединяющая 36 отделений почтовой связи, участок по обработке и перевозке почты и 8 пунктов почтовой связи, в которых трудятся более 500 операторов, почтальонов, сортировщиков и других специалистов почтовой связи.

"Ежедневный кропотливый труд почтовиков важен и необходим сотням тысяч жителей и предприятий Сыктывкара и Сыктывдинского района, - отмечает директор Коми филиала Почты России Виталий Осипов.- Сегодня в отделениях почтовой связи Сыктывкарского почтамта реализуется ряд инновационных проектов, направленных, в первую очередь,на повышение качества обслуживания и клиентского сервиса".

Для удобства жителей и гостей столицы Республики Коми расширяется сеть объектов почтовой связи. В 2017 году в Сыктывкаре открылось первое в регионе мини-отделение почтовой связи в торговом центре "Лента" на Сысольском шоссе, 27, переоборудованы и начали работу в новом формате 8 пунктов почтовой связи.

В связи со значительным увеличением трафика международных посылок в регионе открываются центры выдачи и приема посылок, специализирующиеся исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. К преимуществам ЦВПП относятся удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных. В Сыктывкаре ЦВПП открыт на базе центрального отделения почтовой связи на ул. Ленина, 60.

Для тех, кто выбирает доставку до дома или в офис в Сыктывкаре работает участок курьерской доставки. Теперь, чтобы получить или отправить почту, сотрудник любого предприятия, да и просто горожанин может вызвать по телефону курьера, что очень удобно для тех, кому важны скорость и качество доставки почтовой корреспонденции.

Кроме того, в ряде отделений почтовой связи столицы Коми открыты выделенные окна по работе с юридическими лицами, а также внедрен удобный сервис по приему и доставке корреспонденции прямо в офис по заранее определенному графику.

Совсем скоро жители Сыктывкара и Сыктывдинского района смогут воспользоваться еще одной новой услугой, которая позволит осуществлять коммунальные и многие другие платежи через мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) не выходя из дома.

***Филиал Почты России в Республике Коми – одна из самых крупных организаций региона. В состав филиала входит 8 почтамтов, порядка 360 отделений почтовой связи, из которых 263 сельских, 70 киосков и около 3 тысяч работающих почтовых сотрудников, которые оказывают весь комплекс услуг почтовой связи.

Задействованы автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный виды транспорта. Автопарк почтовой отрасли республики насчитывает 195 действующих единиц автотранспорта. Сегодня протяженность почтовых маршрутов составляет более 20 тыс. км.