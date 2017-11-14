Крупнейшую энергетическую компанию России "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" оштрафовали за сбросы в Печоре

14 ноября 2017 года, 10:17 | Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В работе филиала "Печорская ГРЭС" АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" на территории Коми выявили факты нарушения природоохранного законодательства.

Предприятие попалось на нарушениях в ходе плановой проверки. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Коми.

Общество, хозяйствуя на территории Печорского района, производя, поставляя электрическую и тепловую энергию, забирало поверхностные водны из водохранилища "наливное Печорской ГРЭС". Вода требовалась для охлаждения основного и вспомогательного оборудования; обеспечения водоснабжения на производственные нужды других производственных участков ГРЭС - водоподготовительной установки ХЦ ХВО (приготовление воды для подпитки энергетических котлов, подпитки теплосети). При этом в последующем сточные воды сбрасывались.

При этом разрешительные документы на право пользованием "водохранилище наливное Печорской ГРЭС" для сброса промливневых и сточных вод, разрешения на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водохранилище со сточными водами отсутствовали.

Забор воды делали с превышением объемов допустимого забора, при этом плата за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе сточных вод не производилась.

По результатам проверки выданы предписания об устранении нарушений. По фактам нарушения водного законодательства возбуждены 10 административных дел с последующим привлечением к административной ответственности в виде штрафа. По ст.7.6 ( два штрафа) , 8.14 ч.1( два штрафа), ст. 8.41 КоАП РФ юридическое лицо АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" и должностное лицо оштрафованы на общую сумму 353 тыс руб.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: штраф, ИНТЕР РАО, грэс, водохранилище
  Рубрика: Экология
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