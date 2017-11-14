На Советской в Сыктывкаре 32-летняя женщина попала под колеса "семерки"
14 ноября 2017 года, 10:40 | Сыктывкар
Вчера в столице Коми 32-летняя женщина попала под колеса "семерки". Дорожный инцидент произошел 13 ноября в 11:30.
Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара, водитель 1963-го года рождения двигался по улице Советской со стороны Пушкина в направлении Коммунистической.
Напротив дома 34 по Советской он сбил пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения авто.
У пострадавшей - ушибы. Госпитализация ей не потребовалась.
Водитель ВАЗ-2107 в течение года восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж вождения - с 1999-го года.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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