На Советской в Сыктывкаре 32-летняя женщина попала под колеса "семерки"

Вчера в столице Коми 32-летняя женщина попала под колеса "семерки". Дорожный инцидент произошел 13 ноября в 11:30.

Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара, водитель 1963-го года рождения двигался по улице Советской со стороны Пушкина в направлении Коммунистической.

Напротив дома 34 по Советской он сбил пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения авто.

У пострадавшей - ушибы. Госпитализация ей не потребовалась.

Водитель ВАЗ-2107 в течение года восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж вождения - с 1999-го года.