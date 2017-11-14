В Ижемском районе досрочно прекратили полномочия депутата за непредоставление справки о доходах на супругу
Прокуратура Ижемского района проверила исполнения депутатами представительных органов местного самоуправления требований законодательства о противодействии коррупции.
Напомним, в силу требований Федерального закона "О противодействии коррупции" и Закона Республики Коми "О противодействии коррупции в Республике Коми" депутаты представительных органов местного самоуправления обязаны ежегодно представлять сведения о своих доходах, а также сведения о доходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Согласно закону, неисполнение установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" обязанностей является одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата.
Справки о доходах на своих супругов не представили некоторые депутаты советов сельских поселений "Ижма", "Щельяюр", "Краснобор", "Сизябск". По результатам проверки в адрес местных Советов внесены представления об устранении нарушений закона, в рамках рассмотрения которых народным избранникам предстоит установить причины допущенных нарушений закона и решить вопрос о наличии либо отсутствии оснований для досрочного прекращения полномочий конкретных депутатов, допустивших нарушения закона.
Так, по результатам рассмотрения представления прокуратуры района Советом сельского поселения "Щельяюр" принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, которым не представлены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на супругу и несовершеннолетнего ребенка.
Рассмотрение всех представлений находится на контроле прокуратуры района.
Комиинформ
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