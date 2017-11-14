Регионы победили инфляцию
Инфляция в 82 российских регионах упала до 4% и даже ниже, лидирует Ненецкий автономный округ — 1,2%.
Об этом стало известно из анализа Минэкономразвития "Картина Инфляции".
Следом за лидером идут Пензенская, Новосибирская и Омская области, а также Чувашия. Но остаются и регионы с уровнем инфляции выше 4%. Так, относительно высокий уровень инфляции зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Саха — Якутия и Калужской области, что связано с логистикой и относительно высоким уровнем доходов населения в этих регионах.
"Во всех указанных регионах наблюдается тренд на снижение годовой инфляции", — заявили в пресс-службе Минэкономразвития "Известиям".
При этом эксперты считают, что главный фактор снижения инфляции — рост курса рубля исчерпал себя и с ноября стоит ожидать роста цен на товары и услуги.
В Коми, напомним, инфляция за десть месяцев составила 1,6%.
Показатель инфляции в регионах учитывается ЦБ при принятии решений о ключевой ставке.
Комиинформ
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