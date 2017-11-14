За десять месяцев Коми направила в федеральный бюджет 84,2 млрд рублей

За январь – октябрь 2017 года в Коми собрано 146,8 млрд рублей налогов, что больше аналогичного периода 2016 года на 25,9 млрд рублей, или на 21 процент, сообщили "Комиинформу" в УФНС по Коми.

В том числе за счет налога на добычу нефти доходы бюджета увеличились на 13,1 млрд рублей (или на 24%), что обусловлено, в основном, ростом средней ставки для расчета налога в 1,4 раза (цена на нефть марки "Юралс" возросла в 1,3 раза).

В федеральный бюджет ушло 84,2 млрд рублей, что больше аналогичного периода 2016 года на 17,5 млрд рублей (или на 26 %).

Без учета налога на добычу нефти поступило в консолидированный бюджет России больше на 12,8 млрд рублей (на 19 %), в том числе в федеральный бюджет - на 4,4 млрд рублей (на 34 процента).

НДПИ на нефть по-прежнему формирует основную долю в налоговых поступлениях и составляет 46 % в общей сумме налоговых доходов по республике. Значительный удельный вес также занимают налог на прибыль организаций (14 %), НДФЛ и налоги на имущество (по 12 % соответственно), НДС (7 %) и акцизы (6 процентов).

В консолидированный бюджет Коми поступило 62,6 млрд рублей, что больше на 8,4 млрд рублей, или на 16 процентов. Основное влияние на положительную динамику оказали поступления налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет, которые увеличились на 5,1 млрд рублей (на 38 %), что связано с увеличением налоговой базы, в том числе по консолидированным группам налогоплательщиков.

По налогу на имущество организаций платежи возросли на 4,2 млрд рублей (или на 33 %), что обусловлено увеличением среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества, а также увеличением пониженной ставки по налогу в отношении ряда имущества (с 1 % за 2015 год до 1,3 % за 2016 год и до 1,6 % за 2017 год).

По НДФЛ снижение поступлений составило 203,9 млн рублей, или на 1,1 %, что связано с низким темпом роста фонда заработной платы работников организаций республики (по данным Комистата за январь – август 2017 года составил 100,6 %), а также уменьшением поступлений в погашение задолженности по налогу.

По акцизам на нефтепродукты в республиканский бюджет поступило меньше на 1,1 млрд рублей (на 16,4 %), основной причиной снижения является уменьшение норматива отчисления акцизов в республиканский бюджет: с 01.06.2016 на 12 % и с 01.01.2017 – еще на 26,3 процента. В целом по акцизам на нефтепродукты в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило больше на 20 процентов.

Налоговые доходы местных бюджетов составили 7,5 млрд рублей, рост на 119,5 млн рублей, темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года 101,6 процент. Основными налогами, обеспечившими увеличение поступления, являются налоги на имущество и налоги на совокупный доход.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды поступили в размере 32,9 млрд рублей.