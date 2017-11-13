В столице Коми завершился месячник "Сыктывкар – 60 Плюс". Торжественное закрытие комплекса мероприятий, посвященных жителям города старшего поколения, прошло под девизом "Душой и сердцем молодые!" в концертном зале "Сыктывкар" и было приурочено к Году добрых дел в Республике Коми, сообщает пресс-служба мэрии.

Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Елена Семейкина поблагодарила представителей "золотого" возраста за их активность, бодрость и призвала и дальше принимать участие в мероприятиях, проводимых администрацией города.

Председатель городского Совета ветеранов Владимир Пыстин присоединился к поздравлениям и отметил, что мероприятия для людей старшего поколения будут продолжены.

В ходе концерта выступили творческие коллективы города.

*** В рамках месячника "Сыктывкар – 60 Плюс" был предусмотрен широкий спектр мероприятий, направленных на вовлечение пожилых людей в активное участие в жизни города.

В частности, пожилые жители Сыктывкара выполнили нормы ГТО "Третий возраст", представили свои достижения в выращивании урожая на ярмарке дачников, смогли посетить дни открытых дверей в спортивных учреждениях города и встретиться с друзьями на различных творческих вечерах.

Одним из ярких событий месячника стала выставка товаров и услуг "Экспо-Золотое время", где администрация Сыктывкара представила проект "Народный университет" для граждан пожилого возраста, целью которого является активное социальное и творческое долголетие, участие жителей столицы Коми старшего поколения в экономической и социальной жизни города.