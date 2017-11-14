В Ухте пройдут массовые проверки автотранспорта
В Ухте 17 и 27 ноября пройдут массовые проверки автотранспорта в рамках профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель".
Во время рейдовых мероприятий стражи порядка будут обращать внимание в первую очередь на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения - управление авто в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей на необходимость обязательного соблюдения требований Правил дорожного движения. В ГИБДД призывают граждан проявлять активную гражданскую позицию. "Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем, сразу сообщайте информацию в дежурную часть полиции по телефону "02" , - обращаются к жителям республики госавтоинспекторы.
Комиинформ
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