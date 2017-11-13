В Коми с рабочим визитом находится делегация Китая

В Коми с рабочим визитом находится делегация города Дуньин провинции Шаньдун Китайской Народной Республики

Представители власти и бизнеса Китая будут работать в Усинске и Сыктывкаре 14-16 ноября.

Планируется, что в Усинске делегация проведет рабочие встречи с руководством администрации города, представителями нефтяных компаний, посетит музей истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", Дом культуры и музей д. Новикбож.

В Сыктывкаре запланирована рабочая встреча делегации в Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, в ходе которой будут обсуждены перспективные направления и возможности сотрудничества.

Отметим, что предыдущий визит делегации провинции Шаньдун в Республику Коми состоялся этого года. Представители Китая посетили Сыктывкар, Сыктывдинский, Усть-Вымский и Княжпогостский районы.