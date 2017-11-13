"Фишкой" новогоднего убранства Стефановской площади Сыктывкара станут ледяные мультперсонажи

Администрация Сыктывкара объявила аукцион на благоустройство площадей столицы региона к Новому году. Начальная цена контракта в этом году – 6 млн 166,6 тыс рублей.

Согласно документам, представленным на сайте госзакупок, выигравший на торгах подрядчик должен будет до 20 декабря подготовить ледовые городки и заниматься их обслуживанием до 11 февраля 2018 года. Всего нужно будет создать десять праздничных уголков.

Первый – это Стефановская площадь. На ней, как и на остальных территориях, будет установлена натуральная елка. Вокруг нее разместится каток (он не входит в этот аукцион). Входная группа будет представлена ледяным Дедом Морозом, восседающим на санях. Рядом будут установлены четыре горки и столько же информационных щитов о правилах безопасности. Соорудят восемь световых фигур животных и столько же светодинамических композиций, десять переливающихся деревьев и 13 скамеек.

Появится также лабиринт из ледяных блоков, надписи "С Новым годом!" и "Выль Воон", а темой ледового городка станут семь вырезанных изо льда мультперсонажей. На все это в общей сложности предполагают потратить 3 млн 652,5 тыс рублей.

Напомним, ранее уже был объявлен электронный аукцион на обустройство и обслуживание новогоднего катка. Максимальная цена контракта составила 515 тыс рублей. Заливать и оборудовать каток будут с 11 по 24 декабря, а проработает он до 11 февраля 2018 года в ежедневном режиме с 10:00 до 21:00.

В микрорайоне Орбита планируется также установить елку, изготовить изо льда ограждение ели, скульптуры "Дед Мороз и Снегурочка" и "Года Собаки", орнаментальные композиции. Будет установлена горка, светодинамические фигуры, развешены гирлянды. На это заложено 668,6 тыс рублей.

В местечке Давпон на 150,5 тыс рублей установят и украсят елку, одну горку, изготовят такие же орнаментальные композиции и ледовые скульптуры – "Дед Мороз и Снегурочка" и символ "Года Собаки".

Аналогичные работы на 165,2 тыс рублей проведут в Краснозатонском, на 178,6 тыс – в Верхней Максаковке, на 86,5 тыс – в Седкыркеще, на 97,4 тыс рублей – в Лесозаводе, на 150,6 тыс в Верхнем Чове, Нижнем Чове и на Сосновой поляне.

Заявки от компаний будут рассматриваться 29 ноября.