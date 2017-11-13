Полиция принесла извинения ухтинке, которую объявила в розыск

13 ноября 2017 года, 16:55 | Ухта
Фото: ВКонтакте

Сотрудники ухтинской полиции выразили благодарность за активную жизненную позицию женщине, которая вернула в банк забытые в банкомате Сбербанка деньги.

Руководство и личный состав ОМВД по Ухте принесли ухтинке свои извинения за доставленные неудобства, связанные с объявлением ее в розыск.

Напомним, ухтинку ошибочно объявили в розыск. Женщина вернула в банк найденные 18 тысяч рублей, а спустя некоторое время ей пришлось поехать в полицию восстанавливать свое честное имя.

Как сообщило МВД Коми, в распоряжении полицейских оказалась видеозапись, которая запечатлела, как оставленные деньги берет клиентка учреждения. Информацию о розыске распространили в СМИ.

После того как ухтинка увидела информацию, она незамедлительно обратилась в отдел полиции. Женщина пояснила, что вернула деньги сотрудникам банка на следующий день, поскольку на момент их обнаружения работала только круглосуточная зона.

Полицейские сообщили владелице купюр о том, что деньги вернули в финансовое учреждение. Кроме того, принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

Как рассказала "Комиинформу" сама Анна Бекетова, после этого инцидента она намерена подавать в суд на финансовое учреждение, так как видеозапись в полицию передали безосновательно.

"Я ждала извинения две недели, на меня лично никто не выходил, - пояснила женщина. - Ни полиция, но сотрудники банка. Морально это выносить очень тяжело. Поэтому буду требовать возмещения морального вреда".

Юлия Николаева

  Ключевые слова: розыск, женщина, деньги, банк
  Рубрика: Право
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