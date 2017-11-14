ПСК "Оленевод" завершит убойную кампанию к концу ноября

14 ноября 2017 года, 8:20 | Воркута
Фото ПСК "Оленевод"

ПСК "Оленевод" рассчитывает завершить убойную кампанию к концу ноября. Как рассказал "Комиинформу" генеральный директор предприятия Сергей Пасынков, забой начался 25 октября.

Бригадиры один за другим подводят оленьи стада к коралю (загону), который расположен в непосредственной близости от Воркуты, по согласованному графику.

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"Несколько бригад уже завершили забой на сертифицированном пункте, еще четыре на подходе, - пояснил С. Пасынков. – В корале, куда бригадиры загоняют стада, проходит инвентаризация. Стадо подсчитывается, вакцинируется, параллельно проходит выбраковка некоторых особей. Как правило, на забой направляется 30% от поголовья. После того, как будет завершена инвентаризация и убойная кампания, мы сможем подсчитать поголовье оставшегося стада и сделать выводы об успешности сезона".

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После забоя оленьи туши замораживают и определяют на хранение в холодильные камеры. В течение года предприятие постепенно извлекает мясо из холодильников и направляет его на переработку.

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Напомним, в прошлом году в связи с банкротством "Воркутахолод" у воркутинских оленеводов возникла проблема с хранением замороженного мяса оленей.

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"Мы очень благодарны правительству Коми, которое откликнулось на нашу проблему и выделило субсидию в размере семи миллионов рублей на приобретение холодильного оборудования, - отметил С. Пасынков. – Оборудование стоимостью 10 млн. рублей было приобретено, доставлено и смонтировано. После завершения убойной кампании мы сможем понять, хватает ли нам имеющихся площадей или нет".

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По словам собеседника агентства, после убоя стада отправятся на зимние пастбища. Оленям предстоит мигрировать около 300 километров. Часть оленей зимует на Ямале, часть - в Интинском районе.

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"В течение убойной кампании, которая длится месяц, оленеводы решают свои личные дела, оформляют субсидии, проходят медосмотр, консультируются у детских врачей, - добавил С. Пасынков. – Все они обеспечены жильем в непосредственной близости от центральной базы предприятия и убойного пункта. Эти квартиры были приобретены для оленеводов еще в советское время".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: убойная кампания, оленеводство
  Рубрика: Общество
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