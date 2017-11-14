ПСК "Оленевод" завершит убойную кампанию к концу ноября

ПСК "Оленевод" рассчитывает завершить убойную кампанию к концу ноября. Как рассказал "Комиинформу" генеральный директор предприятия Сергей Пасынков, забой начался 25 октября.

Бригадиры один за другим подводят оленьи стада к коралю (загону), который расположен в непосредственной близости от Воркуты, по согласованному графику.

"Несколько бригад уже завершили забой на сертифицированном пункте, еще четыре на подходе, - пояснил С. Пасынков. – В корале, куда бригадиры загоняют стада, проходит инвентаризация. Стадо подсчитывается, вакцинируется, параллельно проходит выбраковка некоторых особей. Как правило, на забой направляется 30% от поголовья. После того, как будет завершена инвентаризация и убойная кампания, мы сможем подсчитать поголовье оставшегося стада и сделать выводы об успешности сезона".

После забоя оленьи туши замораживают и определяют на хранение в холодильные камеры. В течение года предприятие постепенно извлекает мясо из холодильников и направляет его на переработку.

Напомним, в прошлом году в связи с банкротством "Воркутахолод" у воркутинских оленеводов возникла проблема с хранением замороженного мяса оленей.

"Мы очень благодарны правительству Коми, которое откликнулось на нашу проблему и выделило субсидию в размере семи миллионов рублей на приобретение холодильного оборудования, - отметил С. Пасынков. – Оборудование стоимостью 10 млн. рублей было приобретено, доставлено и смонтировано. После завершения убойной кампании мы сможем понять, хватает ли нам имеющихся площадей или нет".

По словам собеседника агентства, после убоя стада отправятся на зимние пастбища. Оленям предстоит мигрировать около 300 километров. Часть оленей зимует на Ямале, часть - в Интинском районе.

"В течение убойной кампании, которая длится месяц, оленеводы решают свои личные дела, оформляют субсидии, проходят медосмотр, консультируются у детских врачей, - добавил С. Пасынков. – Все они обеспечены жильем в непосредственной близости от центральной базы предприятия и убойного пункта. Эти квартиры были приобретены для оленеводов еще в советское время".