Елена Булохова и Дмитрий Язев признаны лучшими спортсменами Коми по итогам октября
В Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми подведены итоги конкурса "Лучший спортсмен месяца".
В числе претендентов на это звание были:
- Иван Михайлов, победитель Первенства Республики Коми по тяжелой атлетике
- Кирилл Бирюков, обладатель "золота" Первенстве Республики Коми по тхэквондо ИТФ
- Владислав Токаев, завоевавший первое место на XIX Спартакиаде народов Севера России "Заполярные игры" по дзюдо среди юношей 2000-2003 г.р
- Дмитрий Язев, занявший первое место на Первенстве СЗФО России по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 г.р.
- Елена Булохова -победитель Чемпионата СЗФО России по плаванию
Конкурсная комиссия регионального Минспорта, рассмотрев кандидатуры, определила - "Лучшими спортсменами месяца" стали Дмитрий Язев и Елена Булохова.
Комиинформ
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