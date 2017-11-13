Елена Булохова и Дмитрий Язев признаны лучшими спортсменами Коми по итогам октября

13 ноября 2017 года, 18:00 |
Фото Минспорта РК

В Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми подведены итоги конкурса "Лучший спортсмен месяца".

В числе претендентов на это звание были:

- Иван Михайлов, победитель Первенства Республики Коми по тяжелой атлетике

- Кирилл Бирюков, обладатель "золота" Первенстве Республики Коми по тхэквондо ИТФ

- Владислав Токаев, завоевавший первое место на XIX Спартакиаде народов Севера России "Заполярные игры" по дзюдо среди юношей 2000-2003 г.р

- Дмитрий Язев, занявший первое место на Первенстве СЗФО России по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 г.р.

- Елена Булохова -победитель Чемпионата СЗФО России по плаванию

Конкурсная комиссия регионального Минспорта, рассмотрев кандидатуры, определила - "Лучшими спортсменами месяца" стали Дмитрий Язев и Елена Булохова.

Комиинформ

  Ключевые слова: плавание
  Рубрика: Спорт
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