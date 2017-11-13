Сыктывкарец не доделал ремонт дачнице в Морово на 156 тысяч рублей

13 ноября 2017 года, 17:45 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачёва

Следователи Сыктывдинского района возбудили уголовное дело по факту присвоения у 78-летней женщины более 156 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Потерпевшая заключила устный договор с 26-летним молодым человеком на проведение ремонтных работ дачного дома и строительство хозпостройки на своем участке, который располагается в местечке Морово Сыктывдинского района.

В счет оплаты и закупки стройматериалов пожилая женщина передала подрядчику 190 000 рублей.

Однако свои обязательства злоумышленник выполнил не в полном объеме. Молодой человек произвел лишь часть строительных работ на сумму свыше 33 тысячи рублей, а оставшуюся сумму присвоил.

Подозреваемый дал признательные показания. Ранее 26-летний уроженец Сыктывкара неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Комиинформ

  Ключевые слова: преступность, пенсионеры, МВД
  Рубрика: Право
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