Усинские студенты побывали на ярмарке вакансий

13 ноября 2017 года, 17:25 | Ухта
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

Более 80 студентов Усинского филиала Ухтинского государственного технического университета смогли ближе познакомиться с выбранной специальностью и задать вопросы по поводу трудоустройства в ЛУКОЙЛ-Коми.

Предприятие и вуз связывают давние партнерские отношения, в первую очередь касающиеся подготовки квалифицированных кадров для производства. Ярмарка вакансий продолжила череду мероприятий в рамках традиционных "Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ" - ранее этой осенью в Ухте и Усинске прошли фотовыставки, тренинги, экскурсии на производственные объекты, товарищеские спортивные матчи и интеллектуальная игра с участием нефтяников и студентов.

На встрече студенты узнали, что ежегодно коллектив ЛУКОЙЛ-Коми пополняют порядка 150 выпускников вузов, причем до 100 из них – из УГТУ, а практику в структурных подразделениях предприятия проходят около 300 ребят. При приеме на работу предпочтение отдается местным жителям, которых в 7-тысячном коллективе ЛУКОЙЛ-Коми – более 90 процентов. Основным направлением в работе с молодежью является их адаптация, наставничество и производственные стажировки.

Карьера молодого специалиста на предприятии может развиваться ускоренными темпами. В первую очередь это касается призеров и победителей корпоративных конкурсов (например, "Лучший молодой специалист", "Лучший инженерно-технический работник") и научно-практических конференций – словом, сотрудников целеустремленных и активно развивающихся.

Первокурсница Усинского филиала УГТУ Алина Сиразетдинова, обучающаяся по специальности "Нефтегазовое дело", уже сейчас интересуется, на каком из предприятий в будущем сможет реализовать свой потенциал.

"ЛУКОЙЛ-Коми дает возможности для карьерного роста. Достойная компания, и я хотела бы стать частью ее команды",– говорит студентка.

Комиинформ

  Ключевые слова: работа, молодежь, Лукойл, вузы
  Рубрика: Экономика
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