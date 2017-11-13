Использование электронных сигарет и вэйпов может быть опаснее, чем курение сигарет
Ученые еще не могут точно сказать, какой вред здоровью на дальнюю перспективу могут нанести электронные сигареты и вэйпы. Но уже доподлинно известно, что содержащиеся в них вещества наносят организму непоправимый ущерб. Об этом на прямой линии в общественной приемной главы Коми 13 ноября рассказал завотделением профилактики Сыктывкарской городской поликлиники №3 Олег Туркин.
По его словам, электронные устройства для курения еще опаснее чем обычные сигареты. Во-первых, табачный дым задерживается на уровне бронхов и дальше в легкие не проникает. А пар, который образуется в электронных устройствах под воздействием ультразвука, превращается в настолько мелкую пыль, что достигает альвеол. Спирты, содержащиеся в смесях для них, задерживаются в печени. Парафины, также входящие в состав, оседают тонким слоем на легких.
И пассивное курение в случае с вэйпингом также имеет место.
"Кроме того, никто не знает, что еще содержится в этих жидкостях – системы их сертификации не существует. Что туда наливают – не известно. Так же как неизвестно, будут ли их сертифицировать когда-либо вообще", - сказал медик.
Он добавил, что электронные сигареты и вэйпы – это продукт тех же табачных компаний. Только это новый способ втянуть молодежь в потребление табака.
"Тем, кто пользуется электронными курительными устройствами стоит задуматься – нельзя так рисковать здоровьем, пользуясь неизвестно чем, с непонятными последствиями для организма", - заключил он.
Елена Кабакова
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