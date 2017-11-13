Следователи Коми рассказали родителям школьников о безопасности в Сети

13 ноября 2017 года, 16:44 | Сыктывкар
Фото: СУ СК РФ по РК

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми уделяется большое внимание профилактической работе, направленной на защиту несовершеннолетних от преступных посягательств и нарушений их прав.

Следователь следственного отдела по Сосногорску приняла участие в общегородском родительском собрании, в ходе которого довела до слушателей информацию о практике расследования преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, причинах и условиях их совершения, предусмотренной законом ответственности за совершение таких преступлений, а также мерах безопасности, которые следует знать и соблюдать, как взрослым так и детям.

Поскольку наиболее актуальными в последние время являются вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей в сети Интернет, следственное управление доводит до читателей некоторые рекомендации.

1. Не стоит доверять всему, о чем пишут в социальных сетях и на тех сайтах, где невозможно проверить достоверность размещаемой на них информации. Бывает и так, что даже авторитетные издания публикуют информацию, которая в последнее время называется "fake news" (фальшивые новости).

2. Необходимо проявлять осторожность при пользовании не только социальными сетями, но и популярными интернет-мессенджерами, где часто распространяется недостоверная, а зачастую, лживая и даже опасная информация, способная вызвать панику среди тех ее получателей, которые не озабочены перепроверкой присылаемых сведений.

3. Не рекомендуется выкладывать в социальных сетях в открытом доступе свои личные фото- и видеоизображения, информацию о своем возрасте, месте обучения.

4. Не следует добавлять к себе в "друзья" незнакомцев и вести с ними переписку. Желательно ограничить доступ посторонних лиц к своим аккаунтам и не вести онлайн-трансляцию своей жизни.

5. В случаях, если в отношении несовершеннолетнего посредством сети Интернет совершаются аморальные, противоправные действия, высказываются какие-то угрозы, незамедлительно следует сообщить об этом законным представителям, педагогам или в правоохранительные органы.

6. В сети Интернет подростки могут попасть не только на уловки различных экстремистов-вербовщиков, но и сами стать фигурантами уголовных дел по ст.282 УК РФ "Возбуждение ненависти и вражды". Как правило, экстремистские преступления совершаются путем размещения и распространения в социальных сетях в Интернете различных материалов, содержание которых направлено на возбуждение вражды по признакам национальности, расы или принадлежности к определенной религии или религиозной группе. Это могут быть фото-, видео- или аудиоматериалы, текстовые файлы, различные электронные книги и даже комментарии к другим публикациям. Нужно быть особенно внимательными при перепостах таких публикаций, так как после этого они автоматически могут оказаться в открытом доступе на странице пользователя, что может быть квалифицировано, как возбуждение ненависти и вражды.

*** В Следственном управлении действует телефон "Ребенок в опасности" 8-800-200-11-70 или 123 (для звонков с мобильных телефонов).

Комиинформ

  Ключевые слова: су ск, дети
  Рубрика: Право
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