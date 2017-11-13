На пожаре в Усть-Цильме погиб мужчина

13 ноября 2017 года, 16:10 | Усть-Цилемский
Фото: МЧС Коми

В Усть-Цильме обнаружили тело хозяина дома, который тушили 12 часов. Вероятно, мужчина отравился угарным газом и не смог вовремя покинуть жилье.

Напомним, 5 ноября в деревне Рочево сгорел жилой деревянный дом. Сообщение о происшествии поступило в МЧС 5 ноября в 8:40. Пожар ликвидировали вечером в 20:20 минут на площади 128 м. кв. Дом сгорел полностью, владельца на тот момент не нашли.

Как сообщили "Комиинформу" в Усть-Цилемском следственном отделе СУ СКР Коми, тело с обгоревшими конечностями хозяина обнаружено при разборе завалов после ликвидации пожара.

34-летний местный житель, по предварительным данным, мог отравиться угарным газом во сне. Пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с электроприборами. Хозяина завалила обрушившаяся кровля.
По факту произошедшего проводится проверка.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: хозяин, Рочево, пожар, дом
  Рубрика: Происшествия
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