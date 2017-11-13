"Чайку" Драмтеатра имени Виктора Савина покажут в Липецке
Академический театр драмы имени Виктора Савина приглашен на театральный фестиваль "Лица друзей", который пройдет на сцене Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого 17 и 18 ноября.
Как сообщили "Комиинформу" в культурном учреждении, посвятят событие памяти известного российского режиссера и театрального деятеля, народного артиста России Владимира Пахомова.
На фестиваль артисты из Коми привезут свою недавнюю премьеру – комедию Антона Чехова "Чайка" в постановке режиссера Елены Олениной.
Режиссер пояснила: еще 1980-х Владимир Пахомов поставил на липецкой сцене "Чайку" и спектакль положил начало многим проектам, в том числе крупному международному театральному фестивалю "Мелиховская весна".
"Зная традиции Мастера, его отношение к классике, особенно к Чехову, и при этом понимая, что сейчас восстановить какой-нибудь его спектакль практически невозможно, организаторы фестиваля решили показать в рамках "Лиц друзей" именно чеховскую постановку", - рассказала Елена Оленина.
"Театр имени Виктора Савина – это коллектив, для которого отношение к классическому репертуару и авторскому тексту - не пустые слова. И, конечно, актерский ансамбль – это то, к чему в своей работе всегда стремился Владимир Михайлович", - добавила режиссер.
"Чайка" в постановке Елены Олениной недавно была представлена в Сыктывкаре, спектакль востребован и, я думаю, произведет хорошее впечатление на фестивале", - считает директор театра Михаил Матвеев.
Для театра это уже третий крупный с начала сезона выезд. Не так давно труппа вернулась из Архангельска, где в рамках обменных гастролей представила свои лучшие спектакли. До этого театр побывал в подмосковном Ногинске. В обоих городах гастроли прошли с аншлагом.
Ярослава Пархачёва
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Новости партнеров
Интервью
Мы рядом
Голосование
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.
В этот день в 1480 году завершилось Стояние на Угре – хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил.
Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно обрело независимость.