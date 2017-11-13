"Чайку" Драмтеатра имени Виктора Савина покажут в Липецке

13 ноября 2017 года, 16:30 | Сыктывкар
Фото: Театр Драмы

Академический театр драмы имени Виктора Савина приглашен на театральный фестиваль "Лица друзей", который пройдет на сцене Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого 17 и 18 ноября.

Как сообщили "Комиинформу" в культурном учреждении, посвятят событие памяти известного российского режиссера и театрального деятеля, народного артиста России Владимира Пахомова.

На фестиваль артисты из Коми привезут свою недавнюю премьеру – комедию Антона Чехова "Чайка" в постановке режиссера Елены Олениной.

Режиссер пояснила: еще 1980-х Владимир Пахомов поставил на липецкой сцене "Чайку" и спектакль положил начало многим проектам, в том числе крупному международному театральному фестивалю "Мелиховская весна".

"Зная традиции Мастера, его отношение к классике, особенно к Чехову, и при этом понимая, что сейчас восстановить какой-нибудь его спектакль практически невозможно, организаторы фестиваля решили показать в рамках "Лиц друзей" именно чеховскую постановку", - рассказала Елена Оленина.

"Театр имени Виктора Савина – это коллектив, для которого отношение к классическому репертуару и авторскому тексту - не пустые слова. И, конечно, актерский ансамбль – это то, к чему в своей работе всегда стремился Владимир Михайлович", - добавила режиссер.

"Чайка" в постановке Елены Олениной недавно была представлена в Сыктывкаре, спектакль востребован и, я думаю, произведет хорошее впечатление на фестивале", - считает директор театра Михаил Матвеев.

Для театра это уже третий крупный с начала сезона выезд. Не так давно труппа вернулась из Архангельска, где в рамках обменных гастролей представила свои лучшие спектакли. До этого театр побывал в подмосковном Ногинске. В обоих городах гастроли прошли с аншлагом.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: театр, культура, искусство
  Рубрика: Культура
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