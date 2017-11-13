В Коми усилены меры по выявлению африканской чумы свиней в связи с обострившейся ситуацией на территории России. Как сообщил Россельхознадзор республики, специалисты проводят мероприятия по выявлению и пресечению фактов несанкционированного перемещения животных, животноводческой продукции и торговли в неустановленных местах.

С этой целью в пункте пропуска через государственную границу РФ аэропорта г. Сыктывкара организован ветеринарный контроль. С начала года досмотрено 35 016 единиц ручной клади и багажа пассажиров на 123 международных рейсах. Случаев перемещения через госграницу продуктов убоя и других продуктов животноводства с нарушением ветеринарного законодательства РФ не установлено.

Систематически на мобильных автопостах совместно с сотрудниками ГИБДД МВД РК проводится ветконтроль по выявлению и пресечению неправомерных перевозок сельскохозяйственных животных, сырых продуктов их убоя, несанкционированного перемещения животноводческой продукции, на железнодорожном транспорте - постоянно. За 10 месяцев текущего года досмотрены 372 единицы автотранспорта, 2 620 единиц железнодорожного транспорта, 9 872 партии подконтрольного груза. Случаев несанкционированного перемещения животноводческой продукции и сельскохозяйственных животных не выявлено.

Территория Коми находится вне ареала обитания дикого кабана. В приграничных районах с Кировской, Архангельской областью и Пермским краем в охотничьих угодьях районов республики в летний период отмечаются единичные следы мигрирующих диких кабанов.

По информации "Охотнадзора Коми" по состоянию на 1 апреля 2017 на территории республики насчитывается 23 особи. Плотность кабана на территории Коми составляет 0,002 особи на 1 000 га, поэтому регуляция численности кабанов не проводится. В случае спортивного отстрела диких кабанов, пробы от убитых животных будут направлены для проведения лабораторных исследований на АЧС.

В целях своевременного сбора и уничтожения биологических отходов в Коми имеется 38 крематоров, пять из которых - передвижные. На территории республики также создана сеть опорных убойных пунктов, в комплект оборудования которых входят крематоры. Услугами таких пунктов может воспользоваться любой владелец сельскохозяйственных животных, желающий сдать животное на убой, при этом исключается несанкционированный сброс отходов убоя.

Во всех муниципалитетах отведены места для экстренного уничтожения биологических отходов на случай возникновения очагов массового заболевания животных.

В соответствии с комплексным планом мероприятий по профилактике заболеваний африканской чумы свиней на территории региона организовано взаимодействие Россельхознадзора Коми с департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, направленное на своевременное выявление и скорейшую локализацию очагов африканской чумы свиней.

Главы местных администраций, руководители свиноводческих хозяйств и специализированных комплексов, крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие свиней, предупреждены ветеринарной службой о необходимости немедленного информирования специалистов ветеринарной службы обо всех случаях падежа и массового заболевания свиней. За истекший период 2017 года таких сообщений не поступало.

Департаментом ветеринарии Минсельхоза Коми организовано взаимодействие с Минпромом республики по информированию о фактах обнаружения павших диких кабанов с целью отбора материала и проведения необходимых исследований, организации уничтожения трупов животных. С начала года таких сообщений не поступало.

С мая 2017 года при выписке разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотникам вручают памятку с краткой информацией об африканской чуме свиней, с контактными данными служб ветеринарного надзора, МЧС для сообщения в случае выявления диких животных с перечисленными болезнями.