21 ноября в Сыктывкаре состоится Инвестиционная энергетическая конференция

21 ноября 2017 года в Сыктывкаре пройдет региональная инвестиционная энергетическая конференция. Организатором мероприятия выступает ПАО "МРСК Северо-Запада" при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Правительства Республики Коми и АНО "Стратегическое партнерство "Северо-Запад".

Это второе по счету мероприятие такого масштаба – в 2016 году энергетики, бизнес и власть Республики Коми встретились на площадке региональной Инвестиционной энергетической ярмарки. В этом году формат Конференции планируется расширить: вместе с вопросами электроэнергетики также будут рассматриваться вопросы развития железнодорожной инфраструктуры, теплоэнергетики, связи и газоснабжения.

Предполагается, что конференция станет площадкой межотраслевого планирования, и поможет наладить диалог между бизнесом и ресурсоснабжающими организациями. Как считают организаторы мероприятия, именно от сбалансированного комплексного развития инфраструктуры зависит инвестиционный климат и перспективы Республике Коми.

Кроме того, прямой диалог участников мероприятия позволит энергокомпании более эффективно планировать и задействовать существующие резервы мощности центров питания, а предпринимателям выбрать наиболее оптимальные решения в процессе технологического присоединения.

О своем участии в конференции уже заявили инвесторы, инфраструктурные организации, представители органов власти всех уровней, предпринимательских союзов и объединений.

В ходе конференции запланированы доклады представителей Правительства Республики Коми, ПАО "МРСК Северо-Запада", других инфраструктурных организаций, бизнеса. Кроме того, ожидается проведение переговоров и подписание предварительных инвестиционных соглашений с заинтересованными инвесторами о технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО "МРСК Северо-Запада".

Региональная инвестиционная энергетическая конференция начнет свою работу в 10:00 в конференц-зале гостиницы "Авалон" по адресу: г. Сыктывкар ул. Интернациональная, 133, 4-й этаж. Начало регистрации участников - с 09:00.

***Желающим принять участие необходимо направить анкету участника по электронной почте на адресrochevda@komienergo.ru и kolos@komienergo.ru, либо пройти электронную регистрацию по ссылке:http://www.mrsksevzap.ru/energofairapply.

При намерении участника конференции осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала предлагается подписать соглашение о намерениях для возможности заблаговременного развития сетевой инфраструктуры, удешевления и ускорения процесса. С проектом соглашения можно ознакомиться по ссылке:http://www.mrsksevzap.ru/energofairforinvestors.

При намерении участника конференции презентовать какой-либо конкретный инвестиционный проект (несколько проектов) необходимо связаться с контактными лицами филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" по телефонам: (8212) 28-32-21, 28-33-68, факс 28-35-14.

Более подробную информацию о проведении Конференции можно узнать на официальном Интернет-сайте ПАО "МРСК Северо-Запада" (http://www.mrsksevzap.ru/energofair).

***ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (входит в группу "Россети") – крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа. Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Республике Коми. Площадь территории обслуживания составляет порядка 1,6 млн кв. км, или 9,2% территории России. В компании работает более 15 тысяч сотрудников.