Монди СЛПК вновь стал обладателем престижной премии лесопромышленной отрасли России за управление лесами
Второй раз подряд компания Монди СЛПК получила престижную премию лесопромышленной отрасли России за управление лесами.
Год назад Монди уже праздновала победу в единственной профессиональной отраслевой премии в России Lesprom Awards.
В сентябре 2016 года комбинат признали лучшим предприятием в сфере управления лесами.
3 ноября этого года по решению жюри Lesprom Awards-2017 Монди СЛПК вновь стал победителем в номинации "Лучшая система управления лесами" за комплекс реализуемых мероприятий и многоуровневую систему сохранения биоразнообразия.
В первую очередь поздравления заслуженно принимают сотрудники управления лесообеспечения – именно их огромная практическая работа в лесу, умелое использование лучшего опыта по воспроизводству древесных ресурсов и сохранению биоразнообразия обеспечили компании такое признание.
Оргкомитет Lesprom Awards-2017 учел все составляющие управления лесами: от безопасности сотрудников, работающих на делянках, и автоматизации процессов до добровольных шагов предприятия по пути лесной сертификации и сохранения лесов высокой природоохранной ценности.
Важно, что компания не только заявляет о своих намерениях сохранять многоуровневую систему биологического разнообразия, но и активно обучает своих специалистов, занятых в лесозаготовительном процессе. Опытные эксперты в полевых тренингах наглядно показывают, как разработать делянку, что сохранять на ней и каким способом.
Еще один плюс Монди СЛПК на Lesprom Awards-2017 добавил и тот факт, что успешную практику интенсивного лесопользования планируют внедрить на российском уровне как образец для всех лесозаготовительных предприятий. Торжественное вручение наград состоится в Москве в начале 2018 года на 15-й, юбилейной церемонии для финалистов Lesprom Awards- 2017. "Копилка" компании пополнится новой статуэткой премии, и можно с уверенностью сказать, что не последней.
Комиинформ
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