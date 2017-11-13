Монди СЛПК вновь стал обладателем престижной премии лесопромышленной отрасли России за управление лесами

13 ноября 2017 года, 15:43 |
Фото Монди СЛПК

Второй раз подряд компания Монди СЛПК получила престижную премию лесопромышленной отрасли России за управление лесами.

Год назад Монди уже праздновала победу в единственной профессиональной отраслевой премии в России Lesprom Awards.

В сентябре 2016 года комбинат признали лучшим предприятием в сфере управления лесами.

3 ноября этого года по решению жюри Lesprom Awards-2017 Монди СЛПК вновь стал победителем в номинации "Лучшая система управления лесами" за комплекс реализуемых мероприятий и многоуровневую систему сохранения биоразнообразия.

В первую очередь поздравления заслуженно принимают сотрудники управления лесообеспечения – именно их огромная практическая работа в лесу, умелое использование лучшего опыта по воспроизводству древесных ресурсов и сохранению биоразнообразия обеспечили компании такое признание.

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Оргкомитет Lesprom Awards-2017 учел все составляющие управления лесами: от безопасности сотрудников, работающих на делянках, и автоматизации процессов до добровольных шагов предприятия по пути лесной сертификации и сохранения лесов высокой природоохранной ценности.

Важно, что компания не только заявляет о своих намерениях сохранять многоуровневую систему биологического разнообразия, но и активно обучает своих специалистов, занятых в лесозаготовительном процессе. Опытные эксперты в полевых тренингах наглядно показывают, как разработать делянку, что сохранять на ней и каким способом.

Еще один плюс Монди СЛПК на Lesprom Awards-2017 добавил и тот факт, что успешную практику интенсивного лесопользования планируют внедрить на российском уровне как образец для всех лесозаготовительных предприятий. Торжественное вручение наград состоится в Москве в начале 2018 года на 15-й, юбилейной церемонии для финалистов Lesprom Awards- 2017. "Копилка" компании пополнится новой статуэткой премии, и можно с уверенностью сказать, что не последней.

Комиинформ

  Ключевые слова: Монди
  Рубрика: Экономика
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Монди СЛПК вновь стал обладателем престижной премии лесопромышленной отрасли России за управление лесами




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