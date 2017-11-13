Начальник спецназа УФСИН Коми Геннадий Миколаевский: "За деньги тут не служат"

13 ноября 2017 года, 19:00 | Сыктывкар
Фото: УФСИН Коми

Отделы специального назначения ФСИН сегодня 13 ноября празднуют 27 лет со дня создания.

Начальник отдела специального назначения УФСИН Коми Геннадий Миколаевский в интервью "Комиинформу" рассказал об истории создания подразделения, о буднях спецназа и людях, несущих там службу.

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- Геннадий Павлович, с чего начинался спецназ?

- Отряд специального назначения "Спрут", где я начинал службу в марте 1996 года, был создан 16 апреля 1993 года приказом начальника АН-243. Его первым командиром был Валерий Малышев. В отряде, который находился в городе Микунь, тогда было 56 сотрудников.

Отряды также базировались в Сыктывкаре, Печоре, Емве. Это было особое время, 90-е и нулевые годы. Работы было очень много и в колониях, и в командировках по самым разным направлениям.

В 2005 году, в связи с реорганизацией Микуньского управления лесных исправительных учреждений, сотрудников отряда "Спрут" включили в состав ОСН "Сапсан" УФСИН Коми. Я стал заместителем начальника спецназа.

"Сапсан", как и "Спрут", был создан в том же 1993 году, но чуть раньше – 11 марта. Огромный личный вклад в развитие и становление отдела внесли ныне уже ветераны Андрей Степанов, Сергей Чабанов, Владимир Беккер, Александр Якимов. Я возглавил "Сапсан" в ноябре 2010 года.

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- Расскажите, как вы пришли в профессию?

- Я родился в селе Могильное Кировоградской области Украины. В 1978 году семья переехала в Коми. Сначала мать по своей специальности, а затем и отец устроились на работу в уголовно-исполнительную систему.

В семье я был единственным ребенком, поэтому и жизнь прямая, как линейка. В Микуни учился в школе, занимался спортом. Пять лет серьезно бегал на лыжах. Даже зачислили в сборную республики.

После службы в армии задумался поступить в летное учебное заведение. Мечтал летать на самолете или вертолете. Но мать всем сердцем очень переживала за меня и попросила выбрать более приземленную профессию.

Отец предложил поступать в Рязанский институт права и экономики Минюста России. На втором курсе приехал домой на каникулы и узнал, что в УИС создается новое спецподразделение. Уже тогда намекнули, что мне прямая дорога в ОСН. В 1996 году после окончания института на приеме у начальника Управления М-222 Николая Гуцала мне сказали, что такие люди нужны спецназу.

- Как сегодня складывается работа?

- На сегодня подразделения ОСН находятся в Сыктывкаре и в Ухте. В столице под базу постоянной дислокации трех штурмовых отделений были выделены помещения в бывшем штабе ЛТП поселка Верхний Чов. Здесь провели перепланировку здания, произвели косметический ремонт служебных и коммунально-бытовых помещений. На территории базы оборудовали штурмовую полосу для занятий по специальной подготовке. Чуть позже возвели ангар, где разместились спортзал с тренажерным залом.

Когда я пришел в спецназ, база была плачевной. Теперь есть все условия для повышения профессиональной подготовки. В нашем распоряжении боксы для стоянки и обслуживания автотранспорта, пять единиц автомобильной техники и даже БТР. Отдел централизованно получает вооружение, средства индивидуальной бронезащиты и активной обороны. У сотрудников на вооружении и пистолеты Ярыгина, и автоматы АК-103, и ножи. Правда, после посещения различных выставок вооружения и спецсредств для правоохранительных органов, иногда хочется что-нибудь более современное. Но при этом надо учитывать их практическое использование. А практика показывает, что иногда нужны и приборы для работы в темное время суток, осветительные прожекторы.

- А как у вас проходят будни в "мирной" жизни?

- Слава богу, в наших учреждениях спецназ не привлекался для пресечения массовых беспорядков. Наше руководство и оперативные службы работают на опережение. Отряд используется в повседневной деятельности, например, когда увеличивается количество перебросов запрещенных предметов через основное заграждение. Не раз задерживали на месте метателей, которые пытались перебросить за колючую проволоку наркотики, спиртосодержащие жидкости и сотовые телефоны.

Спецназ обеспечивает физическую безопасность сотрудников при массовых обысках с целью изъятия запрещенных предметов.

Независимо от переподчинения и перемены названия спецназ все время решал одни и те же задачи. Сотрудники ОСН предотвращали и пресекали преступления и правонарушения на объектах УФСИН, отвечали за безопасность сотрудников, членов их семей, осужденных, содействовали органам правопорядка в проведении спецопераций, в обеспечении общественной безопасности.

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В спецназе до сих пор вспоминают, как в декабре 1993 года из ИТК-19 (п. Бельгоп) совершили побег осужденные Занин и Гончаров. Они убили водителя-таксиста. Вскоре выяснилось, что Занин находится в городе Емва у своих родственников. Сотрудники ОСН блокировали здание и, обеспечив безопасность граждан, задержали преступника. Во время штурма у него изъяли пистолет "Вальтер" с боекомплектом.

25 марта 1994 года к ИТК-25 (п. Верхний Чов) на нескольких автомашинах подъехали члены Казанской преступной группировки. Они намеревались передать за колючую проволоку своим друзьям наркотики. Сотрудники спецназа операцию провели так быстро и слаженно, что гости не успели избавиться от наркотиков. Это обеспечило документирование и фиксацию преступления.

10 апреля 1995 года в Ухте расстреляли двоих инспекторов ГАИ. Преступников обнаружили уже на следующие сутки. В их задержании принимала участие и штурмовая группа в составе командира спецназа А. Степанова, командира взвода В. Беккера и бойца А. Евсюгина. Один из преступников гранатой Ф-1 подорвал себя. Второй был задержан.

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- Вы прошли испытание Чечней?

- 31 июля 1995 года началась проверка бойцов спецназа боевыми условиями в Чеченской Республике. В последний раз бойцы выезжали туда в командировку в 2013 году. За эти годы состоялось более 20 выездов на Северный Кавказ. С 2000 года я побывал там семь раз.

За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, образцовое выполнение служебно-боевых задач по защите государственных интересов Российской Федерации в условиях, сопряженных с риском для жизни, сотрудники отдела были награждены орденами и медалями, именным оружием, ведомственными наградами.

Но главное достижение от поездок на Северный Кавказ не многочисленные награды и благодарности от руководства Чеченской республики, а то, что удалось избежать "двухсотых".

По памятным датам сотрудники ОСН бывают на Центральном кладбище города Сыктывкара, где они поминают товарища Станислава Целина, с которым вместе несли службу в "Сапсане" с 1996 по 1999 год. Уже находясь на службе в ФСБ, 31 декабря 2004 года при проведении спецоперации в Старопромысловском районе города Грозный Чеченской Республики С.Целин погиб. Станислав Вячеславович награжден Орденом Мужества посмертно. Ему было 29 лет.

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- Как скрашиваете будни мирной жизни?

- Личный состав ОСН принимает самое активное участие в соревнованиях, где всегда занимает призовые места. Это и соревнования между подразделениями УФСИН, и чемпионаты Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" в Коми, и всероссийские чемпионаты.

Так, 20 октября в подмосковном Одинцово на Всероссийском чемпионате среди территориальных органов и образовательных учреждений ФСИН России по самбо сотрудник ОСН Иван Дъяконов стал в весовой категории свыше 100 кг бронзовым призером.

В июне в городе Астрахань на Чемпионате ФСИН России по плаванию среди территориальных органов и образовательных организаций сотрудник ОСН Виктор Ларионов занял первое место на дистанции 100 м вольным стилем и три вторых места (200 м вольным стилем, комплексным плаванием и 50 м баттерфляем).

В апреле в городе Медынь Калужской области прошел чемпионат России по универсальному бою "лайт" среди мужчин и женщин. Оперуполномоченный третьего штурмового отделения ОСН Алексей Холопов в весовой категории до 60 кг завоевал бронзовую медаль. Попадание на пьедестал почета позволило ему войти в состав сборной России по универсальному бою.

Всего сотрудники спецназа принимают участие в соревнованиях по 11 видам спорта. При этом некоторые выполнили спортивную квалификацию "мастер спорта".

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- Почему эти люди пришли в спецназ?

- Бывают вакантные должности, но не все желающие могут пройти военно-врачебную комиссию. Сегодня во все правоохранительные органы идет подбор, как в космонавты. Смотрят не только на физические данные, но и на психологическую устойчивость. Нам нужны крепкие, стальные ребята с высшим образованием.

Каждый день в отделе начинается с 5-километрового кросса до фабрики нетканых материалов и обратно. Затем отработка объектов на полосе препятствий, рукопашный бой, занятия на стрельбище с переменой темпа, с поступлением различных вводных, занятия по теории и выполнение различных служебных задач.

Сюда за длинным рублем не идут. Зарплаты как у всех силовиков. Но каждый из нас любит свою работу, свою семью. У меня жена и две дочки. И я уверен в их будущем. Спецназ – это для каждого из нас, по сути, образ жизни. Здесь ценятся чувство локтя и взаимовыручки. Может это звучит высокопарно, но есть такой удивительный феномен, как спецназовское братство. Во время учений мы отрабатываем действия в паре, в тройке. Понимаем друг друга без слов, языком жестов. Поэтому каждый из нас может опереться на плечо другого. И не только в боевых условиях, но и в жизни.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: ФСИН, Спрут, спецназ, Сапсан, Миколаевский, интервью
  Рубрика: Общество
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