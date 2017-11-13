В Сосногорске из горящего дома эвакуировали девять человек

13 ноября 2017 года, 13:13 | Сосногорск
Фото: Сосногорск.club

В Сосногорске сгорел многоквартирный жилой дом.

Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС 13 ноября в 3:24. Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, в жилом доме № 17 по улице Кольцевой произошел пожар. На момент прибытия пожарных в доме наблюдалось сильное задымление, горели две квартиры, девять человек эвакуировали. Дом пострадал на площади 125 кв. метров.

В тушении пожара участвовали три единицы техники и 11 человек личного состава.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации Сосногорска, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидирован в 7:27 минут. На пожаре пострадал мужчина 1969 года рождения, он доставлен в Сосногорскую ЦРБ, медики характеризуют его состояние как стабильное тяжелое.

Из жилого дома эвакуировали три семьи, им предоставлено временное жилье из маневренного фонда по адресу улица Лесная д. 11.

Специалисты выясняют, нужна ли пострадавшим материальная помощь.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: фонд, помощь, пожар, жилье
  Рубрика: Происшествия
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