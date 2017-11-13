Многоквартирный дом в Корткеросе готов на 98%.

Как сообщает пресс-служба администрации района, во исполнение поручения главы Коми Сергея Гапликова проведено рейдовое мероприятие по контролю за качеством жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Так, комиссия в составе представителей отдела архитектуры и строительства, Государственной жилищной инспекции, глава СП "Корткерос" провели осмотр дома, предназначенного для переселения граждан двух аварийных домов села Корткерос.

Комиссия осмотрела дом, расположенный по улице Сангородок с.Корткерос. Оценены все характеристики внешней и внутренней отделки, осмотрены квартиры разных площадей и планировок. Особое внимание члены комиссии обращали на оборудование отопительного и сантехнического оборудования, наличие вентиляции и внутреннюю отделку.

В ходе осмотра комиссией были даны общие замечания и комментарии по устроению неполадок многоквартирного дома. На тот момент были не завершены работы по обшивке нижней части стен по периметру здания, отсутствовал пандус, не завершено устройство крыльца, имеются дефекты утепления перекрытия на чердаке, также отсутствует благоустройство.

Комиссия вынесла решение - зафиксированные замечания устранить в срок до 15 ноября 2017 года. На сегодня строительство многоквартирного дома завершено на 98% и планируется ввод в эксплуатацию до 15 декабря.