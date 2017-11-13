Многоквартирный дом в Корткеросе готов на 98%

13 ноября 2017 года, 12:15 | Корткеросский
Фото администрации Корткеросского района

Многоквартирный дом в Корткеросе готов на 98%.

Как сообщает пресс-служба администрации района, во исполнение поручения главы Коми Сергея Гапликова проведено рейдовое мероприятие по контролю за качеством жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Так, комиссия в составе представителей отдела архитектуры и строительства, Государственной жилищной инспекции, глава СП "Корткерос" провели осмотр дома, предназначенного для переселения граждан двух аварийных домов села Корткерос.

DSC_1198.JPG

Комиссия осмотрела дом, расположенный по улице Сангородок с.Корткерос. Оценены все характеристики внешней и внутренней отделки, осмотрены квартиры разных площадей и планировок. Особое внимание члены комиссии обращали на оборудование отопительного и сантехнического оборудования, наличие вентиляции и внутреннюю отделку.

DSC_1208.JPG

В ходе осмотра комиссией были даны общие замечания и комментарии по устроению неполадок многоквартирного дома. На тот момент были не завершены работы по обшивке нижней части стен по периметру здания, отсутствовал пандус, не завершено устройство крыльца, имеются дефекты утепления перекрытия на чердаке, также отсутствует благоустройство.

DSC_1204.JPG

Комиссия вынесла решение - зафиксированные замечания устранить в срок до 15 ноября 2017 года. На сегодня строительство многоквартирного дома завершено на 98% и планируется ввод в эксплуатацию до 15 декабря.

DSC_1210.JPG

DSC_1207.JPG

Комиинформ

  Ключевые слова: жилье, переселение
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

00:10 12.11.2017
В Усть-Вымском районе проинспектировали дома для переселенцев
14:59 10.11.2017
На Усинском водоводе в Воркуте завершены ремонтные работы
10:09 10.11.2017
Подвал дома по улице Старовского в Сыктывкаре затопила канализация


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Чехлы для iPhone 8 Plus в интернет магазине
Полезные свойства эврикомы длиннолистной
Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене

Смотреть все ...


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...

Памятная дата военной истории России

11 ноября

В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.



Подробнее...



В этот день в 1480 году завершилось Стояние на Угре – хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил.


Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно обрело независимость.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео