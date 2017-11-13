Разделяй и властвуй: куда в Коми сдавать отработавшие свое батарейки и ртутные лампы

"Комиинформ" продолжает образовательный проект, в котором разбирает по полочкам, что такое раздельный сбор отходов, для чего он нужен, как им заниматься и почему это просто.

Первый материал из серии был посвящен самому понятию раздельного сбора отходов, второй – подготовке дома и себя к раздельному сбору, третий – правильному сбору пластика, а четвертый – макулатуре. Свежий выпуск рубрики посвящен правильной утилизации батареек и ртутьсодержащих отходов.

Зачем мне сдавать ртутные лампы? Почему бы их просто не выкинуть?

Если выбрасывать лампы на обычную свалку, это может нанести масштабный урон окружающей среде и здоровью людей: массовое скопление лампочек на городских свалках приведет к попаданию ртути в почву и воду.

Современные компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) в зависимости от мощности содержат всего 2-6 миллиграммов ртути (для сравнения, в линейных люминесцентных лампах ее больше – 20-50 миллиграммов). Но и это количество небезопасно. Одна разбитая лампа способна загрязнить несколько тысяч кубометров воздуха, а один разбитый градусник дает пятикратное превышение предельно допустимой концентрации ртути в воздухе.

Ртуть оказывает разнообразное токсическое действие на человека в зависимости от того, в каком виде поступает в организм. Она приводит к отравлениям. Может годами накапливаться, поражать нервную и выделительную системы, приводить к бесплодию и импотенции, врожденным заболеваниям и мутациям у детей. Возможно развитие вторичного иммунодефицита и раковых заболеваний.

Проблема ртутной безопасности – это комплексная экологическая, медицинская и социальная проблема. Поэтому особенно важно правильно использовать, хранить и утилизировать отработанные лампы и приборы.

Понятно. А как и куда их сдавать? Отдельных баков для них не предусмотрено.

Сдавать ртутьсодержащие отходы в Сыктывкаре с недавних пор можно в стационарный пункт приема у пожарной части (улица Катаева, 47). Жители столицы и ближайших районов могут бесплатно сдать энергосберегающие и люминесцентные лампы, отработанные термометры и другие приборы, содержащие ртуть. Передвижная химико-радиологическая лаборатория работает по понедельникам с 09:00 до 10:00.

При их сдаче необходимо соблюсти несколько условий. Лампы нужно принести в заводской или твердой упаковке. От одного человека принимается не более 15 ламп. Разбитые градусники необходимо сдавать только в герметичной упаковке (стеклянная банка с крышкой). Для организаций всех форм собственности прием ртутьсодержащих отходов возможен по специальному договору.

Также принять такие отходы могут некоторые предприятия, специализирующихся на сборе и утилизации различных видов перерабатываемого мусора.

Но это бесконечный процесс: лампы мы сдаем, но на их место покупаем новые. Ведь ртутные лампы достаточно экономичны.

Действительно, экономить электричество нужно, и не только для того, чтобы меньше платить по счетам – электроэнергетика вносит большой вклад в загрязнение воздуха газами, создающими парниковый эффект. То есть чем больше электричества мы используем, тем ближе глобальное потепление. Экономить энергию можно множеством способов: выключать свет там, где он не нужен, больше гулять, меньше сидеть за компьютером, покупать технику высокого класса энергоэффективности и… перейти на светодиодные лампы. Они не только более экономичные, но и не содержать ртуть.

Так, а что на счет батареек? Они что, тоже вредные?

Конечно. Батарейки — это химические устройства, элементы которых токсичны и опасны. В них содержатся ртуть, свинец, никель, цинк, кадмий, щелочи и много еще чего. Когда мы выбрасываем их в мусор, металлическая оболочка постепенно разрушается, все эти вещества попадают в почву, а через нее – в нашу воду и продукты. Одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды. А если она попала на мусоросжигательный завод, то содержащиеся в ней токсины попадают в воздух, которым мы дышим.

Не зря на каждой батарейке указано, что выкидывать их нельзя.

Ох. И куда сдавать их?

В развитых странах существуют специальные службы утилизации. У нас с этим пока посложнее, тем не менее и в Сыктывкаре есть куда принести отработавшие свое аккумуляторы.

Во-первых, чтобы не бегать с каждой батарейкой по отдельности, дома или на работе стоит завести баночку для них.

Во-вторых, в Сыктывкаре и других муниципалитетах работают компании, которые принимают батарейки. Акции по сбору устраивают различные магазины. Зачастую, торгующие бытовой техникой.

В Эжве свою акцию запустила администрация района – там открылись пункты приема использованных батареек. Сдать их можно по адресам: улица Мира, 11 и 70; улица Емвальская, 3/3; улица Космонавтов, 20; улица Славы, 1.

Вообще, кто ищет, тот всегда найдет – в Коми постоянно проводятся различные экологические акции, которыми можно воспользоваться.

По материалам проекта "Своя планета"