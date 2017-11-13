Подведены итоги акции, организованной ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности ВБРР, главным акционером и стратегическим партнёром которого является НК "Роснефть".

В преддверии профессионального праздника сотрудники дочерних предприятий компании могли не только оформить кредит на более выгодных условиях, но и автоматически становились участниками акции, в ходе которой разыгрывались 100 современных велосипедов. Победителем становился каждый сороковой человек, оформивший заём.

В Усинске таким счастливчиком стал Евгений Лебедев, оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-1 "РН – Северная нефть".

"Для меня этот выигрыш – полная неожиданность, - делится победитель, - потому что особым везением не отличаюсь. Да и вообще это мой первый крупный приз. Когда обратился в банк за очередным кредитом, сотрудники рассказали об акции и её условиях, но я даже не рассчитывал, что стану одним из счастливчиков".

Новый велосипед, по словам Евгения, положит начало семейному увлечению велоспортом.

"Семья у нас дружная, вместе с женой Маргаритой воспитываем троих детей – Полину, Кирилла и Ксению, - продолжает Евгений. - Думаю, ребята с удовольствием к бегу и лыжным гонкам добавят ещё и велосипед. Тем более, что в Усинске немало мест, где в погожие тёплые дни можно устраивать семейные велопрогулки, наслаждаться природой. Огромное спасибо за такой приятный подарок к профессиональному празднику".

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